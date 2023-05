Al Concorso d’Eleganza Villa d’Este si celebra la storia di Hyundai. A quasi 40 anni dal suo debutto al Salone di Torino, torna in Italia la Pony Coupé Concept, uno dei prototipi più iconici della Casa coreana, le cui linee hanno influenzato anche i modelli elettrici più recenti.

Ricostruita da Giorgetto Giugiaro (il “padre” del concept originale), la Pony Coupé si può ammirare dal vivo sabato 20 maggio sul Lago di Como.

Il mito ritorna in vita

Anche se a causa della crisi economica globale degli anni ’70 il primo modello di Hyundai come Casa indipendente non è stato prodotto in serie, il suo spirito e il suo stile sono arrivati fino ai giorni nostri.

Come detto, infatti, il concept è stato fonte d’ispirazione per alcune tra le Hyundai degli ultimi anni, come la Ioniq 5 e la N Vision 74. Quest’ultima sportiva con tecnologia fuel cell a idrogeno è – per ora – solo un concept, col brand coreano che ha smentito i rumors relativi a una possibile produzione di serie.

Giorgetto Giugiaro e il modello della Hyundai Pony Coupe Concept Restored Fabrizio Giugiaro e la Hyundai Pony Coupe Concept Restored

È facile, comunque, che la Pony Coupé alimenti ulteriormente la creatività dei designer Hyundai in futuro, come il recente vincitore del premio World Car Person of the Year 2023, SangYup Lee.

Interni minimalisti

Oltre alla linea squadrata e caratterizzata dalla “coda tronca”, la sportiva presente a Villa d’Este sfoggia degli interni minimalisti e molto curati nello stile. Proprio alcuni di questi dettagli potrebbero caratterizzare i modelli del domani, col brand coreano che sta studiando una serie di novità interessanti.

Hyundai Pony Coupe Concept Restored (2023)

A tal proposito, il lancio più imminente è quello della Ioniq 5 N, la versione più sportiva del crossover elettrico che sarà presentato a luglio. Più avanti, invece, potrebbe prendere vita la versione di serie della Ioniq 6 N. Restiamo quindi in attesa delle prossime novità firmate Hyundai.