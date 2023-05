I fuoristrada hanno sempre un certo fascino, soprattutto quando sono "esagerati". Gli esemplari più eccentrici arrivano spesso dagli Stati Uniti e in questi giorni è in corso un evento che richiama da tutto il mondo gli appassionati di viaggi d'avventura fai-da-te. Si chiama Overland Expo e offre ai visitatori anche la possibilità di seguire corsi per la guida a 4 ruote motrici.

All'Overland Expo West di Flagstaff, in Arizona (evento seguito da altri due Overland Expo nel 2023: il Pacific Northwest di Redmond, in Oregon, e il Mountain West di Loveland, in Colorado), debutta il fuoristrada che vedete in queste immagini. Si chiama Ultimate Overland Vehicle e si basa su una Lexus LX600 del 2022.

Vuole arrivare ovunque

Rispetto ad una "normale" Lexus LX600 questo Overland è dotato di una fascia anteriore completamente nuova, un verricello Solo Series 12.5 e una coppia di luci a LED. Sulla parte superiore è dotato di un portapacchi che ospita una tenda da tetto Armadillo A2 e una tenda da sole Peregrine 270.

Per garantire ottime capacità off-road, le sospensioni sono state modificate con nuovi bracci di controllo superiori e inferiori e leveraggi posteriori, oltre ad ammortizzatori e puntoni anteriori e posteriori aggiornati. Di conseguenza, le sospensioni sono ora più alte di oltre 2,5 pollici rispetto all'assetto di serie della LX600.

L'Ultimate Overland è studiato per l'off road più impegnativo Sul retro è montato un set di ruote e pneumatici di scorta full-size

Infine, ma non meno importante, il veicolo Overland - equipaggiato con un V6 turbo da 3,5 litri - monta ora pneumatici off-road adeguati. Le sospensioni rialzate consentono di montare pneumatici Kenda Klever R/T da 33/12,5 R17 su tutti e quattro gli angoli, avvolti da cerchi Compression da 17 pollici con finitura nera. Sul retro è montato un set di ruote e pneumatici di scorta full-size.

Cosa c'è nel rimorchio

Sul retro del SUV è agganciato un rimorchio fuoristrada. Ha un'enorme altezza da terra di 24 pollici e un gancio di traino articolato a 360 gradi ed è dotato di posti letto queen-size, aria condizionata e un sistema di acqua calda on-demand. Una volta trovato il posto perfetto per passare la notte, potrete anche godervi il forno per la pizza.

La cucina mobile ha anche il forno per la pizza

L'Ultimate Overland Vehicle dell'Overland Expo sarà messo all'asta dopo la conclusione della stagione espositiva nel corso dell'anno. Tutti i proventi della vendita saranno devoluti alla fondazione di beneficenza dell'Overland Expo.