Non ci sono soltanto offerte con anticipo, mini rata e maxi rata finale: a maggio, ad esempio, Volvo continua con le proprie offerte di leasing per privati, in realtà disponibile anche per le imprese, con IVA inclusa.

La Volvo XC40 B3 Mild Hybrid, con cambio automatico e in allestimento Essential, costa 40.900 euro, e la Casa, senza obbligo di rottamazione, propone subito uno sconto di oltre 2.600 euro, con un nuovo prezzo di partenza di 38.258 euro.

C’è quindi un anticipo di 10.755,52 euro, mentre i canoni mensili sono 35 da 321,45 euro (Tasso Leasing 5,99%, TAEG 8,07%). Nell’offerta c’è anche un valore di riscatto, pari a 21.041,90 euro, con un limite chilometrico di 60.000 km.

La promozione è valida anche con permuta, che può coprire i costi di anticipo, mentre l’esempio comprende anche un pacchetto di manutenzione triennale o per 90.000 km, e un totale di tre anni di garanzia, fino a 200.000 km.

Vantaggi

Le offerte di leasing per privati sono sempre più numerose: in questo esempio Volvo non aggiunge molti servizi nella rata, se non manutenzione o garanzia estesa, ma consente comunque uno sconto iniziale sulla XC40, e canoni mensili relativamente contenuti.

Svantaggi

Il leasing prevede alcuni costi specifici, inclusi nel calcolo del TAEG, come la commissione di 10 euro per il pagamento del bollo.

In sintesi