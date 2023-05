Il concorso canino di Goodwoof è uno dei più famosi di tutto il Regno Unito. Si tiene ogni anno nella omonima tenuta del Duca Richmond, che organizza l'evento raccogliendo padroni e cani da tutta la nazione.

All'edizione di quest'anno ha partecipato anche Bentley, che ha messo a disposizione uno stand di accoglienza per tutti i partecipanti e una Bentayga S ibrida, che, travestita da cane pastore, ha attivamente partecipato al concorso.

Come un cane pastore

La speciale Bentley Bentayga S in occasione del concorso canino è stata wrappata con una speciale pellicola nera e bianca opaca replicante la pelliccia di un cane.

Il "manto" ha richiesto quattro giorni per essere completato ed è stato progettato da Rich Morris, lo stesso artista che l'anno scorso aveva realizzato anche la Unifying Spur, l'opera d'arte su base Flying Spur che ha viaggiato per il mondo per promuovere l'impegno di Bentley per la diversità e l'inclusione.

Nel corso della manifestazione, il SUV della B alata ha preso parte attiva al concorso, svolgendo le stesse azioni degli altri cani e quindi cercando di radunare un certo numero di pecore all'interno di un determinato recinto, nel minor tempo possibile.

Si è trattato sicuramente di un uso fuori dal comune di un maxi SUV come la Bentayga che, grazie anche alla possibilità di muoversi a zero emissioni, ha dimostrato ancora una volta le potenzialità dell'elettrificazione.

La livrea della Bentley Bentayga travestita da cane pastore

A proposito della Bentley Bentayga Hybrid

La Bentley Bentayga Hybrid 2023 è l'edizione aggiornata del super SUV britannico, in grado di erogare 462 CV (+19 CV rispetto alla versione dello scorso anno) e una coppia di 805 Nm di coppia (+15% sempre rispetto all'anno scorso). E' in grado di scattare da 0 a 100 km/h in appena 5,3 secondi e correre fino a una velocità massima di 254 km/h.