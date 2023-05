Tra le offerte di Stellantis Financia Services c’è anche un marchio specializzato come Abarth, che nel mese di maggio propone offerte sia per le nuove versioni elettriche, che per le classiche 595 con motore da 165 CV.

Quest’ultimo modello ottiene uno sconto iniziale di 1.300 euro senza obbligo di rottamazione, e si può accedere al finanziamento con un anticipo di 5.853 euro e 47 rate mensili da 249 euro (TAN 5,95%, TAEG 7,18%).

Al termine c’è una maxi rata di 12.773 euro; i chilometri da non superare sono 40.000, con 0,1 euro per ogni chilometro percorso in più, in caso di sostituzione o restituzione della 595.

C’è anche qualche servizio facoltativo incluso negli importi di esempio: un anno di Identicar e l’assicurazione pneumatici; in più, sulla pronta consegna sono previsti 1.000 euro di extra bonus.

Vantaggi

Lo sconto iniziale di 1.300 euro sulla 595 non prevede la rottamazione, e consente di mantenere bassa la rata mensile, pari a 249 euro spese di incasso incluse.

Abarth aggiunge negli esempi ufficiali alcuni servizi, in questo caso due assicurazioni, mentre ci sono 1.000 euro di sconto in più in caso di pronta consegna.

Svantaggi

Negli esempi mancano indicazioni su servizi di garanzia o manutenzione; attenzione al calcolo del prezzo di partenza, che va integrato con oneri finanziari, bolli, altre spese e naturalmente accessori a pagamento.

In sintesi