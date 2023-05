Dopo la prima edizione del 2021 il Salone di Monaco si prepara a riaprire i battenti dal 5 al 10 settembre 2023, per accogliere numerose novità da tutto il mondo. Ancora non esiste una lista ufficiale di ciò che vedremo, ma iniziano ad arrivare i primi dettagli.

Da oggi sappiamo infatti che alla kermesse bavarese ci sarà Opel con 3 novità, unite dall'essere elettrificate. A Monaco infatti la Casa del Fulmine, unico marchio di Stellantis al salone tedesco, porterà modelli a batteria, tasselli fondamentali per raggiungere l'obiettivo che in quel di Rüsselsheim si sono prefissati tempo fa: diventare un brand 100% elettrico entro il 2028.

Prima volta

Le prime due novità si sono già viste, ma solo in foto e il Salone di Monaco 2023 sarà l'occasione per loro per mostrarsi dal vivo. Si tratta infatti delle versioni elettriche di Opel Astra - compatta e station wagon - e Opel Corsa, quest'ultima fresca fresca di restyling.

Opel Astra elettrica

La prima è basata sulla piattaforma EMP2 delle versioni termiche e ibride ed è mossa da un motore anteriore da 156 CV e 270 Nm di coppia, per un'autonomia massima dichiarata di 416 km grazie alle batterie da 54 kWh. Elementi ripresi anche dalla Corsa elettrica, basata però sulla piattaforma CMP, che dichiara 402 km di autonomia.

Opel Corsa restyling

E la terza novità Opel attesa al Salone di Monaco 2023? Non ci sono indizi. Il comunicato cita il brand GSe, quello dedicato ai modelli più sportivi mossi da powertrain plug-in, ma di novità negli ultimi tempi non ce ne sono state.

E se l'appuntamento bavarese fosse l'occasione giusta per far debuttare l'Opel Grandland elettrica? Sappiamo che verrà prodotta a partire dal 2024 nella fabbrica di Eisenach (Germania) e che poggerà sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, in grado di garantire un'autonomia massima di 700 km.

Non ci resta che aspettare eventuali conferme.