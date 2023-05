Se c’è una Casa automobilistica in grado di prolungare le proprie offerte di diversi mesi, questa è sicuramente Mahindra: le ultime promozioni, infatti, sono valide a maggio, ma proseguono fino al 31 luglio.

Per i singoli modelli ci sono diverse soluzioni negli esempi ufficiali; in particolare, il veicolo di lancio rimane la Mahindra KUV100 K6, nelle versioni a benzina o nella più costosa M-Bifuel a GPL. Per la prima, si può aderire alla Formula Vantaggi Mahindra, che permette innanzi tutto un listino scontato di 13.995 euro.

Versando un anticipo di 3.202 euro, tutto il resto dell’importo si paga a rate: sono 84 da 179 euro al mese (TAN 8,95%, TAEG 11,51%), alle quali vanno aggiunti 5 euro al mese di spese di incasso.

Non ci sono, quindi, maxi rate, o limiti chilometrici; per questo tipo di finanziamento, ci sarebbe un anticipo un poco più alto di 3.559 euro, mentre le rate sono 48 da 149 euro e la rata finale di 6.900 euro.

Non sono indicati servizi aggiuntivi, presenti in altre formule, e non è richiesta la rottamazione: l’unico limite è che le vetture devono essere disponibili in stock.

Vantaggi

L’offerta di Mahindra è interessante soprattutto per gli importi della singola rata, che rimane inferiore ai 185 euro anche considerando le spese mensili; se si preferisce, la KUV100 può ottenere il finanziamento con maxi rata, e quindi la spesa mensile per quattro anni è ancora inferiore.

Svantaggi

Ci sono 7 anni di rate, e c’è da segnalare un TAEG superiore all’11%, tra i più alti del periodo.

In sintesi