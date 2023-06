Lunghezza: 4.726 mm

Larghezza: 1.922 mm

Altezza: 1.621 mm

Passo: 2.807 mm

Bagagliaio: min 458 litri/max 1.503 litri

La Porsche Macan è in questo momento il modello di accesso alla gamma della Cavallina e quello più diffuso. Si colloca infatti nell'affollato segmento dei SUV medi di fascia premium tra i quali rappresenta una delle proposte più interessanti.

Quella attualmente in vendita è di fatto ancora la prima generazione, lanciata nel 2014 e sottoposta a diversi aggiornamenti di cui il più importante nel 2019, con un restyling di anteriore e posteriore ulteriormente rinfrescati per il 2022. La seconda, in arrivo per il 2024, sarà 100% elettrica.

Porsche Macan, le dimensioni

Le dimensioni della Porsche Macan sono generalmente nella media: lunghezza di 4,7 metri (4.726 mm), larghezza di 1,92 metri (1.922 mm) e altezza leggermente inferiore, poco più di 1,60 metri (1.621 mm) a garanzia di una linea slanciata. Il passo, ossia la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, è di poco superiore ai 2,8 metri, 2.807 mm per l'esattezza.

Porsche Macan S

Porsche Macan, abitabilità e bagagliaio

Gli interni della Porsche Macan sono realmente comodi più per quattro che per cinque persone in quanto la parte centrale della seduta è un po' rigida e l'ingombro del tunnel si fa sentire. Per le stature entro il metro e novanta, lo spazio in altezza è più che sufficiente anche in presenza del tetto panoramico.

Il bagagliaio, pur ben organizzato e attrezzato di ganci e reti, non ha una capienza da record: si attesta infatti sui 458 litri che diventano 1.503 abbattendo gli schienali posteriori, ma molti modelli rivali in questo segmento sono sopra i 500 litri.

Porsche Macan 2021, il bagagliaio Porsche Macan S, i sedili posteriori

La gamma motori della Porsche Macan è stata razionalizzata diverse volte e oggi si articola su tre proposte a benzina, un 2.0 a quattro cilindri da 265 CV (c'è anche un modello T di pari potenza ma più leggero e grintoso) e due 3.0 V6. Tutti con cambio automatico e trazione integrale.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 2.0/2.0T 265 CV Benzina Integrale, cambio aut. 3.0 V6 S 381 CV Benzina Integrale, cambio aut. 3.0 V6 GTS 441 CV Benzina Integrale, cambio aut.

Porsche Macan, le concorrenti con misure simili

La panoramica dei possibili concorrenti della Porsche Macan è abbastanza ampia visto che tutti i costruttori premium hanno almeno un modello intorno ai 4,7 metri di lunghezza. Ci abbiamo aggiunto Maserati Grecale che abbonda un po' di più con i cm ma che sin dal lancio ha proprio Macan nel mirino.