Simulare in laboratorio e su strada il comportamento delle auto, per valutarne l'effettiva efficienza e sostenibilità, prendendo in considerazione numerose variabili come resistenza al rotolamento e aerodinamica, per capire quanta dell’energia prodotta dal motore (benzina, diesel, ibrido o elettrico) sia effettivamente utilizzata per produrre movimento. Ecco lo scopo dell'Euro NCAP, ente europeo che da ormai quasi 4 anni testa numerosi modelli in vendita nel Vecchio Continente.

La seconda tornata del 2023 ha visto protagoniste Volkswagen ID.5, Dacia Sandero, BMW Serie 2 Coupé, Ford Tourneo Connect e Mercedes Classe C. Vediamo come sono andate.

Volkswagen ID.5

Che un'auto elettrica sia "green" è un dato di fatto, almeno quando si parla di emissioni e naturalmente la Volkswagen ID.5 non fa eccezione. Il SUV tedesco, testato nella versione Pro Performance con motore da 150 kW e batteria da 77 kWh, ha infatti ottenuto 5 stelle con 10/10 alla voce "Clean Air Index", quello relativo alle emissioni.

Ciò che ha stupito il Green NCAP è stata l'efficienza generale, con valori di consumo tra i più bassi mai registrati nonostante un peso superiore alle 2,1 tonnellate. Secondo le prove l'autonomia totale è di poco superiore ai 500 km, che diventano 250 a temperature ben al di sotto degli 0 gradi.

In totale il punteggio è stato di del 96%, con una votazione di 5 stelle, il massimo.

BMW Serie 2 Coupé

Protagonista dei test è stata una BMW Serie 2 Coupé 220 d, capace di far registrare ottimi valori (7,6/10) per quanto riguarda le emissioni, in particolare per il controllo sul particolato particolato, per valori complessivi che rimangono ben al di sotto delle soglie stabilite da Green NCAP.

Il motore diesel si conferma campione di efficienza quando si parla di unità termiche, con consumo medio di 5 litri ogni 100 km, 4,8 nella guida standard e 6,3 in autostrada.

In totale la coupé bavarese ha ottenuto un punteggio medio del 55%, portandosi a casa 3 stelle.

Dacia Sandero Stepway

Mossa dal 1.0 benzina da 90 CV la Dacia Sandero Stepway è riuscita a ottenere 6,1/10 (risultato superiore alla media) per quanto riguarda i test sulle emissioni, grazie specialmente al sistema di post-trattamento dei gas di scarico. I consumi registrati sono stati di 5,7 litri ogni 100 per la guida standard, 7,8 per i viaggi in autostrada.

Come specificato dal Green NCAP a causa dei dati di consumo non particolarmente positivi e delle emissioni di gas serra per l'approvvigionamento del carburante, il punteggio medio della Sandero Stepway si ferma al 47%, validi per fermarsi ad 2 stelle e mezzo.

Mercedes Classe C

Secondo i test del Green NCAP il 1.5 mild hybrid della Mercedes Classe C non la aiuta particolarmente ad abbattere le emissioni, né tantomeno i consumi con 6,6 litri ogni 100 km di media e 8,1 per la guida in autostrada. Risultato: valori di CO2 alti e 3/10 come voto per le emissioni di gas serra.

Tutto questo ha portato la berlina della Stella a ottenere il 46% come votazione finale e 2 stelle e mezzo.

Ford Tourneo Connect

Un'altra auto benzina, con un 1.5 turbo da 115 CV, senza alcun tipo di elettrificazione. Ma non è stato questo particolare a far ottenere bassi punteggi alla Ford Tourneo Connect. Come evidenziato dal Green NCAP infatti è la forma della carrozzeria a influenzare fortemente sia consumo di carburante sia le emissioni di CO2, portando a risultati particolarmente bassi negli indici di efficienza e di gas serra.

Risultati che, nel caso delle emissioni, è inferiore rispetto a quanto registrato dalla "cugina" Volkswagen Caddy mossa dallo stesso motore. A peggiorare le performance ci ha pensato la presenza del cambio automatico sul multispazio dell'Ovale Blu.

Complessivamente la Tourneo Connect 1.5 EcoBoost ha ottenuto un punteggio del 32% per una votazione finale da 2 stelle.