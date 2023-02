Nuova tornata di collaudi per Green NCAP, l’ente europeo indipendente che effettua test su emissioni e consumi dei nuovi modelli. Nelle varie prove svolte in laboratorio e su strada si cerca di simulare varie condizioni ambientali in modo da spingere al limite le motorizzazioni termiche ed elettriche.

Le protagoniste dei primi test del 2023 sono state BMW Serie 2 Active Tourer, Kia Picanto, Opel Mokka e Volkswagen Touran.

BMW Serie 2 Active Tourer

BMW Serie 2 Active Tourer ai test Green NCAP

La seconda generazione della monovolume tedesca ottiene due stelle e mezzo. Sotto la lente d’ingrandimento degli scienziati è finita la 220i equipaggiata con un 1.5 mild hybrid a benzina da 170 CV e cambio automatico a 8 rapporti.

I consumi medi sono di 6,3 l/100 km e non si allontanano troppo nello scenario peggiore fermandosi a 7,3 l/100 km.

Green NCAP segnala un basso livello di emissioni di metano e N 2 0, ma la CO 2 è piuttosto elevata in rapporto al modello e al motore. Ed è per questo motivo che la BMW ottiene un punteggio di appena 3,6/10 nel Greenhouse Gas Index.

BMW Serie 2 Active Tourer Punteggio Clean Air Index 6.2/10 Energy Efficiency Index 5.0/10 Greenhouse Gas Index 3.6/10

Kia Picanto

Kia Picanto ai test Green NCAP

Tre stelle per la baby Kia, che è stata testata nella versione GT-Line a benzina da 100 CV con cambio manuale. Il Green NCAP rileva dei consumi di carburante ragionevoli, ma complessivamente migliorabili, con una media di 5,8 l/100 km nello scenario intermedio e 8 l/100 km nella situazione peggiore con temperature fredde e un utilizzo in autostrada.

Qualche criticità è emersa nelle emissioni di CO e particolato, con l’ente che suggerisce l’adozione di un filtro per ridurre l’impatto ambientale.

Kia Picanto Punteggio Clean Air Index 5.3/10 Energy Efficiency Index 5.7/10 Greenhouse Gas Index 4.3/10

Opel Mokka

Opel Mokka ai test Green NCAP

Il crossover tedesco riceve tre stelle eccellendo soprattutto in termini di consumi e trattamento dei gas di scarico. Certo, le emissioni di NO x restano particolarmente elevate (soprattutto nei tragitti brevi), ma gli altri agenti inquinanti hanno valori complessivamente nella media (ecco spiegato il 6.5/10 nel Clean Air Index).

Tornando ai consumi, l’Opel Mokka col 1.5 diesel da 110 CV con cambio manuale a 6 marce ha concluso la prova con 4,9 l/100 km di media e 6,7 l/100 km/h nella situazione più critica.

Opel Mokka Punteggio Clean Air Index 6.5/10 Energy Efficiency Index 5.8/10 Greenhouse Gas Index 4.8/10

Volkswagen Touran

Volkswagen Touran ai test Green NCAP

Solo due stelle per la monovolume di Wolfsburg. Penalizzate dalle forme poco aerodinamica e da un 1.5 turbo a benzina non elettrificato, la Touran fa registrare valori elevati nel particolato, nell’ammoniaca e nella CO 2 , pur contenendo N 2 O e metano.

I consumi sono quelli che ci si aspetta da un modello di queste dimensioni e con un motore comunque brillante: 7,2 l/100 km/h di media e 8,3 l/100 km al freddo e in autostrada.

Volkswagen Touran Punteggio Clean Air Index 5.6/10 Energy Efficiency Index 3.9/10 Greenhouse Gas Index 2.1/10

Le elettriche

La Dacia Spring ha ricevuto i voti più alti nei test dell'ente europeo, superando Tesla Model 3, NIO eT7, Renault Megane E-Tech, Cupra Born, Audi Q4 e-Tron e Hyundai IONIQ 5. Su InsideEVs tutti i dettagli.