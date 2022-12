Tra le formule di leasing forse più vicine ai futuri modelli di vendita, c’è sicuramente BMW Why-Buy: il principio è quello di aggiungere gruppi di servizi alla rata in maniera modulare. Vediamo come funziona il sistema, prendendo come esempio la formula con il maggior numero di servizi inclusi per una BMW Serie 2 Active Tourer 218i MSport.

Per avere la maggior quantità di moduli inclusi nella rata, occorre orientarsi su Why-Buy Evo Silver, definito come leasing operativo perché comprende di fatto tutte le principali spese di gestione dell’auto, esclusi carburanti ma comprese assicurazioni e manutenzione.

Nel dettaglio, dopo aver versato un primo canone di 11.670 euro, si pagano 36 canoni mensili da 399,02 euro, per un massimo di 45.000 km e con il calcolo effettuato sulla provincia di Milano.

La rata comprende bollo e assicurazione RCA, immatricolazione, messa su strada e adempimenti all’Archivio Nazionale Veicoli, e quindi la manutenzione ordinaria BMW Service Inclusive, con assistenza e soccorso stradale, più l’assicurazione incendio, furto, cristalli, atti vandalici, eventi naturali e socio politici.

Se si vuole pagare di meno, si possono invece scegliere la formula Why-Buy Evo a 350 euro al mese, includendo tra le assicurazioni solo la RCA, oppure il leasing finanziario Why-Buy da 290 euro al mese, che copre solo il canone di utilizzo, partendo da un listino di 36.481 euro.

Vantaggi

La proposta BMW Why-Buy Evo Silver permette di aggiungere in modo chiaro molti servizi al canone mensile: è un sistema “tutto compreso” che consente di preoccuparsi solo delle spese di carburanti e poco altro. Da notare che nell’esempio per questa Serie 2 non sono previste spese di incasso mensili.

Svantaggi

Gli esempi non prevedono il riacquisto: il leasing operativo non è pensato per il possesso, ma per l’utilizzo dell’auto, da restituire senza superare i 45.000 km. In province diverse da Milano potrebbero esserci importi differenti, soprattutto per le assicurazioni.

In sintesi