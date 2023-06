I veicoli commerciali sono una parte importante della della strategia di Mercedes che per questi come per le auto punta alla leadership elettrica nella sua fascia di mercato di competenza, che è quella dei veicoli premium anche per quanto riguarda il settore dei mezzi da lavoro.

Per questo, la Casa ha definito un piano anche per quanto riguarda le fabbriche, con un'accurata distribuzione della produzione tra Europa, Usa e Cina, e scelto gli stabilimenti chiave. Per i medi, ossia la famiglia di Classe V e Vito, la fabbrica principale resta quella "storica" di Vitoria, in Spagna, che già oggi produce anche i modelli elettrici come EQV.

Dall'Auto Union all'MB100

La storia dell'impianto di Vitoria-Gasteiz, noto semplicemente come "Vitoria", è piuttosto antica. Comincia nel secondo dopoguerra, e per l'esattezza nel 1954, con l'inaugurazione come fabbrica dell'Auto Union destinata a produrre il piccolo furgone F89L e poi di veicoli marchiati DKW.

Mercedes compare alcuni anni più tardi rilevando Auto Union e le sue attività e prende possesso della fabbrica all'inizio degli Anni '80, installandoci la produzione del suo fortunato furgoncino compatto MB100, che resta qui fino alla fine della carriera, nel '95.

Le linee di produzione della fabbrica Mercedes di Vitoria

Nascono Vito e Viano

Il 1996 è l'anno della svolta: MB100 lascia il posto a un nuovo modello a trazione anteriore (il primo in assoluto, che precede di poco la Classe A anche se rientra tra i commerciali) che proprio in onore della fabbrica viene chiamato Vito.

Nel 2003 arriva la seconda generazione di Vito arrivò nel 2003, mentre la versione passeggeri, classificata come monovolume large, prende il nome di Viano. Si cambia ancora con la successiva, del 2014, che si allinea al resto della gamma diventando Classe V mentre il commerciale resta fedele al nome Vito.

Con questo, arriva un importante ammodernamento della fabbrica stessa, resa più flessibile e in grado di produrre anche i modelli elettrici arrivati alla fin del decennio.

La fabbrica Mercedes di Vitoria festeggia 222.222 Classe V

Gli elettrici di oggi e domani

Attualmente, a Vitoria la maggior parte della produzione è rappresentata dal Vito, ma si producono anche le varianti passeggeri e quelle camperizzate Marco Polo, allestite direttamente in fabbrica.

Sul piano degli elettrici, si producono eVito ed eVito Tourer e dal 2020 anche l'EQV, il primo monovolume/people mover di fascia premium completamente elettrico di Mercedes. Con questo la Casa fa l'ingresso nell'era elettrica che nel giro di qualche anno diventerà un passaggio definitivo.

La fabbrica Mercedes di Vitoria

A Vitoria Mercedes ha infatti programmato la produzione della prossima generazione di modelli medi eredi di Vito ed EQV realizzati su piattaforma VAN.EA, che includerà una gamma razionalizzata nella tecnica ma più versatile, comprendente veicoli commerciali, passeggeri e camper 100% elettrici.

La scheda di Vitoria Gasteiz