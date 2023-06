L'accordo con Stellantis per rilanciare la produzione nazionale è "necessario" e potrebbe essere raggiunto "prima della pausa estiva, entro i primi giorni di agosto", secondo fonti sindacali che oggi hanno partecipato all'incontro con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Lo stesso ministro, al termine dei tavoli con i rappresentanti dei lavoratori su automotive, elettrodomestico ed ex Ilva, ha sottolineato come si debba "agire per aumentare la produzione di auto nel Paese a fronte dello squilibrio dell'Italia, che nonostante la traduzione automobilistica, è il Paese europeo con il delta maggiore tra quello che viene prodotto e quello che il Paese assorbe" (473 mila auto contro un potenziale di 1,4 milioni).

Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy

In Italia c'è posto per nuovi player

Per Urso, "è necessario che la produzione aumenti in modo significativo da subito per rispondere alla richiesta del mercato, soprattutto dei prodotti che il mercato è disponibile ad assorbire. Serve un grande piano sul settore automotive che parte dall'accordo di transizione con Stellantis. Poi le condizioni di mercato sono tali che c'è spazio ovviamente per una seconda, una terza o una quarta casa di auto, magari sull'elettrico".

Urso è tornato su un tema più volte sottolineato: "l'80% delle macchine è prodotto all'estero. Quindi, per ogni 5 mila euro di incentivi per l'acquisto di una nuova auto, 4 mila sono andati a fabbriche straniere". L'altro problema su cui ha insistito il ministro è relativo alla nota macchine vetustà del parco circolante: "11 milioni di autovetture, cioè il 25% del circolante, sono auto Euro zero o Euro 1, Euro 2, Euro 3".

"Io - ha aggiunto - devo inoltre consentire a chi possiede una macchina vecchia e molto inquinante di permettersi di cambiare auto. Questo significa fare una vera transizione, rispettare l'ambiente e aiutare chi ha più bisogno".