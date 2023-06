La filiale francese di Porsche ha pubblicato su Twitter un teaser che anticipa il debutto, previsto per il 29 giugno, di una nuova variante o edizione speciale della 911. La coupé della Cavallina è ritratta dal posteriore e sullo sfondo appare una Porsche 356 SL, vincitrice della propria classe alla 24 Ore di Le Mans del 1951.

Proprio il mitico circuito d'oltralpe terrà a battesimo il debutto della nuova Porsche 911 in occasione della Le Mans Classic, in programma dal 29 giugno al 2 luglio 2023.

Cosa c'è sotto?

Per provare a capire di cosa si tratti abbiamo schiarito l'immagine e a giudicare da ciò che possiamo vedere sembra una Porsche 911 standard, senza particolari modifiche estetiche. Paraurti e altri elementi paiono essere quelli dell'attuale 911 Carrera mentre il colore della carrozzeria sembra essere un grigio molto scuro.

Ci sentiamo quindi di dire che non si tratta della Porsche 911 ST più volte fotografata durante i test, specialmente per via del disegno completamente diverso del paraurti posteriore.

Il posteriore schiarito della prossima Porsche 911 Le foto spia della Porsche 911 ST

Celebrazione del passato?

Più probabile quindi che ciò che vediamo sia una versione speciale della Porsche 911 creata per celebrare le vittorie della Casa a Le Mans, dove la Cavallina ha conquistato 19 affermazioni assolute e 108 di classe, numeri da record. Sarebbe anche un buon modo per festeggiare i 75 anni di vita.

Non dobbiamo quindi aspettarci un restyling della 911 attuale - la campagna di teasing sarebbe stata ben più lunga e corposa - né una versione particolarmente spinta ed esagerata come GT3, GT2 RS e via dicendo.