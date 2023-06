Porsche punta ancora una volta sull'Italia e in particolare sulla Puglia per sviluppare le sue auto del futuro. Il Nardò Technical Center (NTC), il famoso centro prove e sviluppo di Porsche posto all'interno del famoso anello di alta velocità, inaugura una nuova divisione per lo sviluppo del software e sceglie Lecce come sede delle operazioni.

In pratica il polo tecnologico di Porsche Engineering si allarga nel territorio salentino arrivando fino al capoluogo Lecce per progettare e collaudare le funzioni digitali delle Porsche di domani. L'obiettivo della nuova divisione con sede a Lecce è quello di creare il software per veicoli "intelligenti e connessi".

Lecce e Nardò unite dalle tecnologie digitali di Porsche

Antonio Gratis, Direttore Generale di NTC, descrive così gli scopi del neonato laboratorio Porsche per l'innovazione di Lecce che vedrà esperti di software e ingegneri collaborare per realizzare soluzioni all'avanguardia:

"Le tecnologie digitali ricopriranno un ruolo sempre più determinante nel futuro dell'industria automobilistica. Con la nuova divisione software, possiamo sviluppare e testare questo tipo di funzioni per i nostri clienti direttamente a Nardò. La nuova divisione si concentrerà sulle funzioni di guida altamente automatizzata, sulla comunicazione veicolo-veicolo e veicolo-infrastruttura e sulle soluzioni di connettività.

Antonio Gratis, Direttore Generale di NTC

Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo nella continua evoluzione di NTC, da centro di collaudo unico al mondo a polo tecnologico integrato, strettamente interconnesso alle attività di sviluppo e validazione software di Porsche Engineering."

Si assumono ingegneri, sviluppatori e laureati in informatica

Grazie all'apertura della nuova divisione leccese, il Nardò Technical Center prevede di assumere professionisti altamente specializzati nel settore: le figure richieste sono ingegneri informatici, architetti del software, sviluppatori e laureati in informatica. In più Porsche punta sull'ampliamento della collaborazione tra NTC e i partner locali, compresa l'Università del Salento.

Il Nardò Technical Center di Porsche apre una divisione a Lecce

Le soluzioni software sviluppate nel laboratorio di Lecce potranno essere testate in tempo reale sulla storica pista di prova di NTC che occupa una superficie di oltre 700 ettari nelle assolate campagne tra Nardò (LE) e Avetrana (TA).

Nardò Technical Center

"Siamo profondamente legati a questa regione"

Lo stesso Gratis dice dell'iniziativa di Porsche: