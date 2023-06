Porsche presenta il suo “nuovo” logo a distanza di 15 anni dall’ultimo aggiornamento. Lo vedremo su tutti i modelli in vendita da fine anno e rappresenta una leggera evoluzione rispetto al design dei precedenti stemmi.

Il logo della Casa di Stoccarda resta sempre caratterizzato dai colori nero, rosso e bronzo e dal cavallo rampante, il quale s’ispira al simbolo della città tedesca.

Esordio in anteprima l’8 giugno?

Per Porsche si tratta del sesto logo della sua storia dopo i precedenti rinnovamenti avvenuti nel 1954, 1963, 1973, 1994 e 2008. I cambiamenti sono davvero minimi e riguardano una decorazione a nido d’ape nelle sezioni rosse, oltre ad una nuova finitura in metallo che dà al logo uno look ancora più pregiato.

L'evoluzione dei loghi Porsche

Come detto, l’esordio “ufficiale” avverrà sulle Porsche in vendita a fine anno, ma già l’8 giugno potremmo vedere il debutto su un concept. Infatti, quel giorno si terrà un evento speciale dedicato ai 75 anni dal lancio della 356 No. 1 Roadster, la prima auto del marchio tedesco omologata per la strada.

Il brand non ha dato molte anticipazioni, se non che il concept rappresenterà “la visione dell’auto sportiva del futuro”. Improbabile, quindi, la presentazione di un modello di serie come la 911 ST, che continua ad essere avvistata in fase di test nel Nord Europa.

La Porsche 718 Boxster EV è tra le novità più attese dei prossimi anni

Alcune ipotesi più concrete parlano di prototipo di 718 elettrica o di un’hypercar erede della 918 Spyder.

Al di là delle celebrazioni dell’8 giugno, entro l’anno Porsche dovrebbe mostrare la nuova generazione della Panamera e una Taycan davvero estrema. Quest’ultima dovrebbe avere tre motori e oltre 1.000 CV per giocarsela alla pari con la Tesla Model S Plaid.