Continua il momento di modifiche al management all'interno del Gruppo Volkswagen. Ora tocca ad Audi che dal primo settembre avrà come nuovo amministratore Gernot Döllner, pronto a subentrare quindi a Markus Duesmann - ad di Audi dal settembre del 2020.

La Casa non ha reso noti i motivi dell'avvicendamento, anche se alcune testate tedesche parlano di differenze inconciliabili tra Duesmann e il comitato di sorveglianza Audi. Comitato che saluta così l'ex ad

Markus Duesmann ha guidato Audi in frangenti difficili, caratterizzati dall'impatto della Pandemia da Covid e dell'invasione russa dell'Ucraina sulla supply chain e sui mercati. Lo ringraziamo per la dedizione e il sostegno e gli auguriamo il meglio per i futuri impegni. Diamo un caloroso benvenuto a Gernot Döllner come nuovo CEO di AUDI AG

Chi è chi

Laureato in ingegneria meccanica Gernot Dollner è un veterano del Gruppo Volkswagen, dove è entrato nel 1993 con un dottorato di ricerca nel 1993 per poi ricoprire numerosi ruoli, passando in Porsche AG dove è stato a capo dello sviluppo della Panamera. Dalla Cavallina è passato nel management del Gruppo VW nel 2021 come supervisore della strategia di prodotto. Nel comunicato stampa Audi Dollner ha dichiarato

Sono onorato ed entusiasta di assumere questo nuovo ruolo. Audi è un’azienda fantastica con una ricca storia. Non vedo l’ora di plasmare il futuro dell’azienda insieme a tutto il team di Audi

Le sfide

Dollner si troverà a dirigere una Casa fortemente impegnata - come molte - nell'elettrico e pronta a lanciare nel 2024 l'Audi Q6 e-tron, primo modello (con la nuova Porsche Macan) ad adottare la nuova piattaforma software E3 1.2.

Ci saranno poi numerosi modelli a batteria da preparare e lanciare nei prossimi anni, tra i quali spiccano le sportive RS e la nuova generazione dell'ammiraglia A8.