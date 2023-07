Si avvicina il restyling della Cupra Formentor. Il crossover spagnolo lanciato nel 2020 subirà presto un primo aggiornamento, che secondo alcuni rumors potrebbe debuttare nella primavera 2024.

Intanto, un prototipo camuffato nelle parti anteriore e posteriore sta continuando i test al Nurburgring per affinare l’assetto e prepararsi così a una presentazione che potrebbe avvenire entro fine anno.

Le novità previste

Nel muletto delle foto spia sono già evidenti alcuni importanti cambiamenti, come la nuova calandra, che abbandonerà le forme spigolose dell’attuale modello adottando un look più squadrato. Nuovi anche i fari LED, che potranno contare su un design con tre elementi luminosi.

Cupra Formentor restyling, le nuove foto spia

Anche il posteriore è completamente mimetizzato, ma qui le novità sono più difficili da individuare. È probabile comunque che Cupra aggiornerà il design del paraurti e lo stile della fanaleria.

Non mancheranno anche dei nuovi cerchi in lega e nuove tinte per la carrozzeria, tra cui quelle opache che restano tra le più apprezzate sulla Formentor.

Cupra Formentor restyling, le nuove foto spia

A bordo si attendono novità sul fronte della tecnologia, con la Cupra che potrebbe ricevere un nuovo schermo dell’infotainment e una nuova selleria.

I sedili della Cupra Formentor Tribe Edition I sedili Cup Bucket montati sulla VZ5

A tal proposito, potremmo vedere i sedili con rivestimenti in alcantara marrone (visti di recente sulla Tribe Edition) e i Cup Bucket derivati dalla VZ5, che sono già disponibili in alcuni mercati come quello tedesco e svizzero.

I motori

Come la vettura vista qualche mese fa durante i test, anche questa Formentor sembra essere una VZ da 310 CV. Lo si può capire dai quattro terminali di scarico, una caratteristica esclusiva di questo modello, che potrebbe aggiornarsi con una potenza leggermente superiore, magari arrivando a 315-320 CV.

Cupra Formentor restyling, il render di Motor1.com

Per il resto, la gamma della Cupra dovrebbe ricevere un 1.5 TSI mild hybrid da 150 CV, come nei listini di Leon e Leon Sportstourer, mentre le versioni col 2.0 TSI da 190 e 245 CV (oltre alla già citata 310 CV) non dovrebbero essere elettrificate.

Verso la conferma anche il 2.0 TDI da 150 CV, mentre le ibride plug-in potrebbero ricevere una batteria più grande (forse la stessa prevista per la Terramar) ed erogare così più dei 204 e 245 CV attuali.

Infine, la VZ5 potrebbe non essere rinnovata. Del resto, Cupra aveva già evidenziato come la versione più potente da 390 CV sarebbe stata un’edizione limitata da 6.500 esemplari.