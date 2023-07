Il finanziamento con anticipo, mini rate e maxi rata finale è ancora tra i cavalli di battaglia delle promozioni MINI per l’estate 2023: fino a fine agosto, infatti, c’è l’offerta MINI Free su tutta la gamma, e in particolare sulla MINI Cooper 3 porte.

La MINI Cooper a benzina in allestimento Essential, già ben dotata a livello di opzioni se non per la vernice a pagamento, costa 27.300 euro.

Con un anticipo di 7.670 euro, le rate mensili da pagare sono 35 da 259,73 euro (TAN 5,99%, TAEG 8,03%), con la spesa di apertura pratica di 350 euro inclusa nella rata, ma non le spese di incasso mensili pari a 5 euro.

La maxi rata finale, che è anche valore futuro garantito, è di 13.946,98 euro, per un massimo di 45.000 km. Non sono indicati servizi aggiuntivi, e non è richiesto un usato in permuta o da rottamare.

Vantaggi

La MINI Cooper 3 porte rimane un modello premium dal costo iniziale proporzionalmente elevato, ma queste formule di finanziamento permettono di distribuire bene la spesa nel tempo: l’anticipo può essere compensato con un usato in permuta, la rata non è troppo alta e al termine si può restituire o sostituire l’auto.

Svantaggi

MINI non indica nell’esempio servizi da aggiungere alla rata, gratuiti o a pagamento, né l’eventuale costo in caso di esubero chilometrico.

In sintesi