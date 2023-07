Viaggiare in Croazia sarà più comodo e veloce, grazie all'accordo tra Telepass e Hrvatske Autoceste d.o.o infatti da luglio 2023 si può utilizzare il Telepass europeo anche sulle autostrade della Croazia. In questo modo non sarà più necessario fermarsi al casello per il pagamento del pedaggio, fluidificando così il traffico.

Ma come si può utilizzare il Telepass in Croazia?

Nessuna attivazione

Per pagare i pedaggio autostradali in Croazia utilizzando il Telepass europeo basta avere un abbonamento Telepass europeo attivo. Per utilizzarlo basta passare sulle corsie contrassegnate con il logo “ENC” o “FAST ENC” bianco su sfondo verde.

I cartelli per il Telepass Europeo in Croazia

Se invece ancora non si dispone del Telepass Europeo basta sottoscrivere un abbonamento (si può fare anche online) pagando 6 euro per l'attivazione, mentre il canone di 2,4 euro al mese si paga unicamente se si utilizza il dispositivo. Attenzione, si tratta di un abbonamento differente rispetto a quello del Telepass classico.

Telepass europeo, dove vale

La Croazia si unisce così a Francia, Spagna e Portogallo, paesi dove il servizio di Telepass europeo è già attivo da tempo.