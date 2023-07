Può sembrare sorprendente vedere un grande come la Land Rover Defender girare al Nurburgring, ma in questo caso non stiamo parlando di un fuoristrada "come tutti gli altri".

Il prototipo delle foto spia ha tutta l'aria di essere l'SVX, che stando a rumors insistenti sarà la variante più potente della Defender, con un focus incentrato soprattutto sulle prestazioni.

Assetto da pista

Avvistata anche alcuni mesi, la SVX continua ad essere completamente mimetizzata. La zona anteriore è pesantemente camuffata e lascia intendere una nuova forma del paraurti e delle prese d'aria. Tuttavia, il wrapping non riesce a nascondere i passaruota allargati e i minacciosi quattro terminali di scarico.

Land Rover Defender SVX, le nuove foto spia

Da notare anche che, rispetto alle precedenti foto spia in cui la Land Rover era stata vista con pneumatici BF Goodrich Trail Terrain T/A, nei nuovi scatti si vedono delle gomme stradali più tradizionali. Non sappiamo, comunque, quale tipo di pneumatico sarà equipaggiato sulla Land Rover di serie.

Un nuovo V8

Si pensa che la Defender sia equipaggiata con un 4.4 V8 biturbo di origine BMW, che sostituirà l'attuale V8 sovralimentato da 5,0 litri presente sulle versioni P525. Nella X5 M Competition, il propulsore a 8 cilindri genera 625 CV e numeri simili potrebbero essere previsti anche per il fuoristrada britannico.

Land Rover Defender SVX, le nuove foto spia

La SVX dovrebbe migliorare ulteriormente le prestazioni delle P525 (declinate nelle carrozzerie 90, 110 e 130), che scattano da 0 a 100 km/h in circa 5,2 secondi, con una velocità massima di 240 km/h.

Non è ancora stata annunciata una data di debutto per questa super Defender. Anche se lo sviluppo sembra essere in fase avanzata, Land Rover potrebbe presentare la versione di serie solo nel corso del 2024. Il prezzo? Almeno 150.000 euro.