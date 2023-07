Un Volkswagen Maggiolino è stato ritrovato dopo 44 anni in un fienile nel Regno Unito. Ancora con tutte le protezioni in plastica di preconsegna, ha percorso solo poco più di 3 km e non si è mai mosso dall'attuale posizione.

Si tratta di un raro Beetle Karmann Cabriolet del 1979 e, secondo stime accurate di esperti del settore britannici, potrebbe essere venduto all'asta con un prezzo compreso tra le 10.000 e le 12.000 sterline (tra gli 11.600 euro e i 13.900 euro al cambio attuale).

Un ritrovamento d'eccezione

Questo Maggiolino Volkswagen, o meglio Maggiolone essendo una versione Typ 1/1303, in colorazione esterna "Brazil Brown", in base alle informazioni ricavate analizzando il numero di telaio, dovrebbe essere uno degli ultimi esemplari prodotti con guida a destra.

Le condizioni in cui è stato ritrovato sono impeccabili, con carrozzeria immacolata e capote perfettamente conservata, proprio come i sedili, che sembrano non essere mai stati utilizzat, così come i pannelli porta, ancora senza alcun segno di usura.

Nonostante l'età avanzata, anche la chiave di accensione è stata preservata per gli ultimi 44 anni con le protezioni in plastica di consegna, mantenute insieme ai tappeti di carta per il pavimento per evitare danni alla spessa moquette dell'epoca.

La meccanica del Volkswagen Beetle cabriolet

Meccanica a punto

Ma non solo. Grazie alla bassa percorrenza, anche a livello di motore questo speciale Beetle dovrebbe essersi mantenuto in condizioni impeccabili, dato che, come anticipato, secondo il numero sul contachilometri, ha percorso soltanto poco più di 3 km dal 1979 a oggi.

In base a quanto riportato dal The Sun, l'esemplare ormai unico sarà messo all'asta nel Regno Unito, con un prezzo di vendita finale che potrebbe raggiungere i 13.900 euro.