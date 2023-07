Ultimo weekend di luglio e continuano a non vedersi ancora bollini neri per le previsioni del traffico in autostrada, anche se quelli rossi (a segnalare traffico intenso e code) non mancano sia per sabato 29 sia per domenica 30 luglio.

Le situazioni peggiori si registreranno naturalmente in direzione località di villeggiatura, anche se primi scampoli di controesodo si registreranno domenica pomeriggio. Ecco le previsioni dettagliate.

Previsioni del traffico sabato 29 luglio 2023

Il weekend inizierà con doppio bollino rosso per sabato 29 luglio: mattina e pomeriggio il traffico sarà da bollino rosso mentre la sera la situazione migliorerà nettamente con il bollino verde.

Verso le città invece le previsioni del traffico per sabato 29 luglio 2023 vedono bollino giallo mattina e pomeriggio, a segnalare traffico moderato nel rientro, mentre la sera tornerà il bollino verde.

Previsioni del traffico domenica 30 luglio 2023

Verso i luoghi di vacanza le previsioni del traffico danno inizio giornata da bollino rosso e pomeriggio giallo, con un parziale svuotamento della rete autostradale italiana, fino ad arrivare al verde della sera.

Il traffico del 30 luglio verso le città replicherà lo schema della domenica precedente: mattina da bollino verde e pomeriggio con bollino rosso. Primi scampoli di controesodo per il ritorno alle proprie abitazioni, mentre la sera tornerà il bollino verde.

Lo schema delle previsioni del traffico per l'estate 2023

Le previsioni meteo

Dopo giornate di emergenza con eventi atmosferici eccezionali al nord, come la tempesta - con tanto di grandine - che ha colpito Milano e buona parte delle regioni settentrionali - ci saranno rovesci sulle Alpi occidentali e nuvolosità sulle coste ligure e del nord est. Nel pomeriggio piogge su Val d'Aosta e Piemonte e regioni orientali. Al centro e sud temperature stabili o in lieve aumento, con bel tempo quasi ovunque.

Domenica rovesci su Alpi e Prealpi orientali, mentre sul resto d'Italia ci saranno tempo ampiamente soleggiato e temperature in aumento con picchi vicini ai 40° in Puglia e Sicilia.

Traffico, i consigli per rimanere informati

Ricordiamo che sugli oltre 1.400 km di tratte autostradali è attivo il sistema SICVe (erede del Tutor) per il monitoraggio della velocità media. Saranno accesi anche numerosi autovelox, la loro posizione è consultabile sul sito della Polizia di Stato è possibile trovare un elenco dei cantieri attivi durante l’estate.

Come sempre la raccomandazione è quella di prestare sempre la massima attenzione mentre si guida e di partire con l'auto messa a posto. Se ancora non lo avete fatto vi consigliamo di effettuare un check-up o meglio un tagliando, per assicurarsi che ogni cosa funzioni a dovere.

Una volta per strada poi ci sono numerosi modi per conoscere in tempo reale le condizioni del traffico: