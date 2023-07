Lunghezza: 4.914 mm

Larghezza: 1.970 mm

Altezza: 1.795-1.871 mm

Passo: 2.964 mm

Bagagliaio: min. 580 litri/max. 1.463 litri

Da 30 anni a questa parte, Jeep Grand Cherokee è sinonimo del top di gamma della Casa americana, ossia del massimo in termini di eleganza e tecnologia che il brand possa offrire pur conservando la sua particolare identità e naturalmente la vocazione fuoristrada.

L'attuale modello, in commercio da pochi mesi, rappresenta la quinta generazione e seguendo l'orientamento generale, per la prima volta offre una motorizzazione elettrificata, per la precisione ibrida plug-in. Cresciuta come non mai nelle misure, ora supera i 4,9 metri di lunghezza, offrendo buoni spazi interni e un bagagliaio ampio ma non da record. Esiste anche una variante a passo lungo e sette posti, non proposta in Italia.

Jeep Grand Cherokee, le dimensioni

Le dimensioni della Jeep Grand Cherokee sono aumentate gradualmente tra una generazione e l'altra e con quest'ultima serie la lunghezza ha raggiunto i 4.910 mm, aumentando di quasi 10 cm rispetto alla precedente e con un passo, ossia la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, sempre più vicino ai tre metri (2.964 mm). La larghezza, dal canto suo, sfiora ormai i due metri, fermandosi a 1.970 mm.

Circa l'altezza, è un dato soggetto a differenze anche rilevanti che dipendono dall'allestimento: il valore-base è fissato dai 1.795 mm della versione di partenza Longitude, ma passando ai successivi Overland, Summit e Trailhawk, dotati di sospensioni pneumatiche Quadra-Lift con regolazione dell'assetto e con l'ultimo specializzato per il fuoristrada, si arriva a 1.853, 1.858 e 1.871 mm.

Foto - Jeep Grand Cherokee 4Xe 2023

Jeep Grand Cherokee, abitabilità e bagagliaio

La nuova Jeep Grand Cherokee resta dunque fedele ai cinque posti (per i sette ci sarebbe un modello a parte che non viene commercializzato in Italia) e anche se la Casa per ora non ha fornito i dati delle quote interne, sono piuttosto ampi, con qualche comodità in più riservata ai sedili laterali visto che quello centrale ha la seduta più corta e il bracciolo estraibile nello schienale.

La capacità di carico è di circa 580 litri, non moltissimi per un'auto che viaggia verso i cinque metri di lunghezza ma che deve fare i conti con ingombri tecnici dei componenti del sistema ibrido plug-in, tra cui la batteria, sotto il vano di carico. Questo è tipicamente jeep, quindi molto ampio quanto a superficie ma non altissimo. Abbattendo le due frazioni dello schienale posteriore sdoppiato, tuttavia, offre un'area grande e livellata.

Jeep Grand Cherokee 4Xe 2023, i sedili posteriori Jeep Grand Cherokee 4Xe 2023, il bagagliaio

Negli USA la Jeep Grand Cherokee è disponibile anche con due tradizionali motori a sola benzina V6 e V8, mentre per i mercati europei è proposta unicamente la soluzione ibrida plug-in 4Xe, che unisce un 2.0 turbo da 272 CV con modulo ibrido ricaricabile che ne aggiunge altri 108.

Ha dunque una potenza complessiva di 380 CV ma una cinematica classica con cambio automatico a otto rapporti e trazione integrale a controllo elettronico. La batteria da 17,3 kWh promette circa 50 km di autonomia nella marcia esclusivamente elettrica.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 2.0 PHEV 4Xe 380 CV Benzina/elettrica Integrale, cambio autom.

Jeep Grand Cherokee, le concorrenti di dimensioni simili

Con 4,91 metri di lunghezza, 380 CV e un prezzo che oscilla da 82.000 a oltre 100.000 euro, la nuova Jeep Grand Cherokee può sfidare tutti i SUV premium di taglia grande. Qui per coerenza abbiamo selezionato nello specifico quelli con versioni ibride plug-in e fatto riferimento a quelle stesse versioni anche per i dati di capienza.