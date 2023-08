Lo scorso giugno, in occasione della presentazione dei due nuove minivan Alphard e Vellfire, Toyota ha mostrato per qualche secondo una sagoma avvolta dall'ombra di quello che - con ogni probabilità - sarà la versione SUV della Century, la limousine di super lusso secondo la Casa giapponese.

Avanti veloce fino alla notte (per noi) del 2 agosto, giorno della presentazione della nuova Land Cruiser. Ancora una volta, poco prima della fine dell'evento, ecco apparire qualcosa di misterioso. Non una ma due silhouette di altrettanti SUV. Di che modelli si tratta?

Elettrici o no?

Durante la sua presentazione Simon Humphries, Chief Branding Officer di Toyota, non ha dato alcun dettaglio sulle prossime novità limitandosi a un vago "È sufficiente dire che ci sono molte strade interessanti per cambiare il futuro delle auto" aggiungendo poi che sono allo studio "approcci neutrali alle emissioni di carbonio" e modi che rendano la Land Cruiser "più accessibile e alla portata di un numero ancora maggiore di persone in tutto il mondo". Si parla di dimensioni quindi, ma anche di motorizzazioni.

L'approccio piuttosto scettico nei confronti dell'elettrico di Toyota è noto a tutti, così come il fatto che di modelli a batteria ne sono arrivati e ne arriveranno. Proprio dalle concept presentate più di un anno fa può arrivare un primo indizio.

A volte ritornano

Guardate le forme del SUV a sinistra. Non vi ricordano la Toyota FJ Cruiser? Forse molti di voi non lo conosceranno, essendo un modello mai importato ufficialmente in Europa, ma si tratta di un SUV (pardon, fuoristrada, avendo telaio a longheroni) ampiamente apprezzato in numerosi mercati. La sua produzione è terminata ufficialmente nel 2022 ma già nel 2021 con la Compact Cruiser EV Concept se ne ipotizzava in ritorno in versione elettrica.

Toyota Compact Cruiser EV

Ruota di scorta ancorata al portellone posteriore, forme squadrate (boxy, per dirla all'inglese) e assetto particolarmente rialzato portano proprio all'FJ. Che sia davvero lui?

Per famiglie numerose

L'aspetto del SUV sulla destra invece non richiama alcun modello conosciuto. I nostri colleghi di Motor1 USA hanno schiarito l'immagine per provare a capirci qualcosa di più, ma l'operazione è stata vana. Non si riesce nemmeno a individuare il logo sul frontale, a dirci se si tratta di una Toyota o di una Lexus. Avendo però fatto capolino durante la presentazione della nuova Land Cruiser optiamo per la prima ipotesi.

Il teaser dei SUV Toyota schiarito

Non dovrebbe quindi trattarsi del SUV 7 posti del brand di lusso, anche se le dimensioni paiono importanti e non è da escludere che anche la Casa delle tre Ellissi stia pensando di commercializzare un modello con 3 file di sedili. Magari mosso da un powertrain 100% elettrico.

Il video della presentazione della nuova Toyota Land Cruiser