La Toyota GR86 è tra le sportive più amate dagli appassionati. I suoi 234 CV, la trazione posteriore e il cambio manuale sono un biglietto da visita importante per chi desidera divertirsi tanto su strada quanto in pista al weekend.

Presto, però, la GR86 potrebbe cambiare in modo radicale. Secondo Autocar, infatti, la prossima generazione si sta avvicinando a grandi passi e potrebbe diventare ibrida.

Rinnovamento imminente

Per la GR86 si prospetta una “vita” più breve rispetto alla GT86 che l’ha preceduta. Se quest’ultima è stata prodotta dal 2012 al 2021, la prima potrebbe essere sostituita già nel 2025 per due ragioni. Come prevedibile, la prima e più importante riguarda le normative sulle emissioni in Giappone (e in Europa se venisse confermata l’entrata in vigore dell’Euro 7), che costringerà Toyota a rivedere il powertrain.

Toyota GR86

A tal proposito, il brand nipponico starebbe pensando di progettare una configurazione ibrida (probabilmente di tipo full, la tecnologia “madre” in casa Toyota) utilizzando come base il 1.6 turbo 3 cilindri della GR Yaris. In ogni caso, appare scontato un addio al 2.4 boxer 4 cilindri che spinge la GR86 attuale, con la nuova unità ibrida che potrebbe aumentare sensibilmente i cavalli a disposizione.

L’altro motivo che sta spingendo Toyota a rinnovare la GR86 è legato al parabrezza della vettura. Sì, perché, a quanto pare, il vetro della sportiva giapponese non sarebbe compatibile con la telecamera necessaria per il riconoscimento dei segnali stradali, un dispositivo che diventerà obbligatorio su tutte le auto nuove vendute in Europa nel 2024.

Il divertimento resterà la sua priorità

La futura GR86 avrà quindi un nuovo motore e una nuova piattaforma, ma secondo Hiroki Nakajima – il direttore tecnico di Toyota che ha parlato con la testa inglese – la sportiva conserverà lo spirito emozionale che l’ha sempre contraddistinta:

“I sistemi ibridi sono sempre una buona soluzione per costruire auto più efficienti, sia quelle ‘normali’ che quelle più sportive. Possiamo progettarle con un prezzo di listino inferiore rispetto alle elettriche pure e sappiamo come renderle divertenti da guidare”.

Non resta che attendere i futuri sviluppi.