Ad agosto si può pensare di acquistare il grande SUV Skoda Kodiaq, in offerta presso le Concessionarie con la formula Clever Value, che non prevede permuta o rottamazione.

La Skoda Kodiaq in allestimento Style, il motore a benzina 1.5 TSI da 150 CV e il cambio doppia frizione DSG ha un costo iniziale di 40.850 euro. Lo sconto della Casa permette di scendere dino a 35.557,80 euro, vale a dire quasi 5.300 euro in meno.

Versando un anticipo di 8.600 euro, si pagano 35 rate mensili da 349 euro (TAN 8,49%, TAEG 9,66%); c’è poi la maxi rata finale di 21.288,16 euro, con possibilità di restituzione, sostituzione o riscatto.

Riconsegnando la Kodiaq a Skoda, non bisogna superare il limite di 45.000 km, altrimenti si pagano altri 0,07 euro al chilometro come costo esubero.

Il modello è a 5 posti, ma è disponibile anche a 7, e ha tra le dotazioni di serie fari full LED, connettività avanzata e guida assistita di livello 2.

Vantaggi

Se si è in cerca di un grande SUV da famiglia, Skoda propone un’offerta interessante sulla Kodiaq, sia per lo sconto iniziale che per il valore della rata. C’è in più anche l’estensione della garanzia, obbligatoria per accedere al finanziamento ma comunque consigliabile.

Svantaggi

Prossimamente questo modello sarà sostituito dalla nuova versione; attenzione anche ai costi fissi e agli oneri finanziari.

In sintesi