Si chiama Hyundai Plus 0 ed è una delle principali novità delle promozioni di agosto: le rate mensili a tasso zero, una vera rarità in questi tempi.

A questo si aggiungono i vantaggi del Voucher permuta o rottamazione, scaricabile dal sito ufficiale. Vediamo i dettagli su una vettura compatta e dai costi ridotti come la Hyundai i10 a benzina.

Il MY23 della i10 in allestimento Connectline costa 16.950 euro, e per il suo acquisto Hyundai considera due possibilità.

Senza l’adesione al finanziamento, e scaricando il Voucher dedicato, si ottengono 900 euro di sconto, più 600 di promo Hyundai, per un totale di 1.500 euro e un prezzo di 15.450 euro.

Se invece si sceglie in finanziamento Hyundai Plus 0, si perdono i 900 euro di sconto, e si parte da 16.050 euro; l’anticipo è di 3.400 euro, mentre le rate mensili sono 36 da 98,69 euro (TAN 0%, TAEG 1,70%), più i costi di incasso rata.

Al termine, la maxi rata, che è anche valore futuro garantito, è di 9.492 euro, per un massimo di 15.000 km e 0,10 euro/km di costo esubero, in caso di restituzione o sostituzione.

Vantaggi

Hyundai resta fedele al Voucher permuta o rottamazione, ma aggiunge il tasso zero in caso di finanziamento: è rarissimo trovare tassi così ridotti, non solo in agosto. La rata mensile è contenuta anche con le spese fisse e gli oneri finanziari, e in generale i costi per una i10 sono sostenibili

Svantaggi

Sebbene la garanzia Hyundai sia più alta rispetto agli obblighi di legge, questo finanziamento non prevede servizi aggiuntivi

In sintesi