Scollinato il weekend lungo di Ferragosto, tantissimi italiani sono pronti a partire nel prossimo fine settimana. Da chi inizia le ferie a chi rientra a casa, si prospetta un weekend particolarmente intenso sulla maggior parte della rete autostradale.

Per prepararsi a dovere al viaggio, quindi, è consigliabile dare un'occhiata alle previsioni di Autostrade per l'Italia, che danno una panoramica del traffico atteso sabato 19 e domenica 20 agosto.

Previsioni del traffico sabato 19 agosto 2023

Il weekend si aprirà con traffico da bollino rosso già dalla mattina sia per chi viaggia verso le località turistiche sia per chi torna in città. Questi ultimi potrebbero trovare rallentamenti e code anche nel pomeriggio, mentre in serata la situazione risulterà più scorrevole un po' dappertutto.

Previsioni del traffico domenica 20 agosto 2023

Domenica tranquilla per chi prevede di partire per le ferie, con bollino giallo alla mattina e verde per il resto della giornata. Più critico, invece, il quadro per chi torna in città, con bollino rosso fino al pomeriggio e una diminuzione delle code prevista solo alla sera.

Le previsioni meteo

Nel fine settimana è previsto tempo soleggiato ovunque, con un rafforzamento delle temperature fino a 38-40°C. L'Anticiclone Africano sarà ancora più presente su tutta la Penisola e con esso avremo caldo intenso e afa soprattutto al centro-nord.

Praticamente assenti i temporali, che potrebbero essere localizzati esclusivamente sull'Appennino meridionale.

Traffico, i consigli per rimanere informati

Ricordiamo che sugli oltre 1.400 km di tratte autostradali è attivo il sistema SICVe (erede del Tutor) per il monitoraggio della velocità media. Saranno accesi anche numerosi autovelox, la loro posizione è consultabile sul sito della Polizia di Stato o su app come Google Maps possibile trovare un elenco dei cantieri attivi durante l’estate.

Come sempre la raccomandazione è quella di prestare sempre la massima attenzione mentre si guida e di partire con l'auto messa a posto. Se ancora non lo avete fatto vi consigliamo di effettuare un check-up o meglio un tagliando, per assicurarsi che ogni cosa funzioni a dovere.

Per quanto riguarda i rifornimenti di carburante - i cui prezzi continuano a salire - dal primo agosto ogni stazione di servizio mostra un cartello con i prezzi medi, così da poter scegliere il distributore più conveniente.

Una volta per strada poi ci sono numerosi modi per conoscere in tempo reale le condizioni del traffico: