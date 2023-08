Alla Monterey Car Week, Infiniti presenta il concept QX Monograph. Con ogni probabilità, il mastodontico SUV dovrebbe ispirare la nuova QX80, che andrà a sostituire il modello in vendita dal 2011 e che dovrebbe essere venduto esclusivamente nel Nord America.

In questo modo, il brand giapponese prova a insidiare altre concorrenti d'Oltreoceano come la Toyota Land Cruiser 300 e la Lexus LX.

Stile razionale

La QX Monograph mostra grande personalità sin dal frontale, dove troviamo un'ampia griglia con barre diagonali e il nuovo badge Infiniti. I sottili fari LED si fanno largo nella calandra proponendo uno stile aggressivo e alla moda e accogliendo il guidatore con un'animazione grafica quando si blocca e si sblocca la vettura.

Infiniti QX Monograph Concept

Molto scenografico anche il posteriore, dov'è presente una barra LED che avvolge l'intero portellone.

In generale, le forme della vettura richiamano altri modelli della gamma Infiniti, ma la QX Monograph è ancora più spigolosa ed elaborata.

Infiniti QX Monograph Concept

La verniciatura argento scelta per la QX Monograph è chiamata "Akane" ed è costituita da sei strati. Secondo la Casa, si ispira ai colori del tramonto, dato che - a seconda dell'angolazione da cui la si guarda - il SUV presenta accenti rosa, viola chiaro e grigio bluastro.

Interni e motore tutti da scoprire

Curiosamente, Infiniti non ha diffuso foto degli interni e non ha specificato quali tipi di propulsore abbia previsto per la QX Monograph o per la futura QX80.

L'attuale generazione è disponibile unicamente con un 5.6 V8 da 400 CV, ma il prossimo modello potrebbe equipaggiare un powertrain di nuova generazione, magari a 6 cilindri per ottimizzare i consumi senza perdere nulla in termini di prestazioni.

L'attuale Infiniti QX80

I prezzi? La QX80 costa circa 72.000 dollari (65.000 euro) negli USA. Molto probabilmente la nuova Infiniti sarà venduta intorno ai 70-75.000 euro, anche se per guidarla in Europa bisognerà (quasi) sicuramente rivolgersi alle aziende d'importazione parallela. In questo caso, il prezzo è destinato a salire a causa di dazi, tasse e costi fissi sostenuti dalle concessionarie.