Un'edizione decisamente speciale svelata a un pubblico selezionato in un'atmosfera particolarmente esclusiva: la Range Rover SV Carmel Edition 2024 è un allestimento speciale dedicato alle Carmel Highlands, in California, dove si trova appunto la Range Rover House, teatro dell'evento con cui il modello di punta di Land Rover (presto brand della nuova JLR) ha inaugurato il Monterey Car Week nella serata del 17 agosto.

Sette esemplari dell'esclusivo nuovo modello, basato su Range Rover SV a passo lungo e configurazione a quattro posti con motore V8 mild hybrid da 606 CV, sono già stati venduti ad alcuni degli ospiti dell'evento a un prezzo di 370.000 dollari, circa 337.000 euro, parte dei quali saranno donati alla Monterey Bay National Marine Sanctuary, l'ente che tutela la zona costiera e marina della baia di Monterey.

Vernice speciale interni esclusivi

Passando all'allestimento, il primo elemento di spicco nella Carmel Edition è la verniciatura SV Bespoke Special Effect in bianco lucido con particelle di vetro bianco altamente riflettenti che crea un particolare scintillio ispirato ai riflessi delle acque dell'Oceano Pacifico. Questa finitura si ritrova anche negli inserti coordinati sui cerchi in lega forgiati da 23” con tripla finitura Diamond Turned Dark Grey Gloss.

Range Rover SV Carmel Edition, un dettaglio interno

Gli interni traggono invece ispirazione dalle spiagge di Carmel e sono rivestiti in pelle bicolore Perlino e Deep Garnet a contrasto con ricamata la scritta Carmel Edition. Gli inserti impiallacciati hanno invece una finitura in Cream Ash Burr con giunzioni in bianco ceramica lucido, e tappezzeria in Pearl Oyster. Completano il tutto i cuscini ricamati SV Bespoke Carmel Edition e le soglie d'ingresso illuminate con tanto di marchio.

Dotazioni extra

L'edizione speciale comprende anche un corredo di accessori altrettanto ricercati, che include due set di mazze da golf Titlist con accessori personalizzati, articoli selezionati dalla collezione di merchandising Range Rover 2024 e naturalmente accesso VIP alle future attività della Range Rover House. La tavola estraibile elettrica e il frigorifero sono invece dotazioni già previste dalla configurazione SV Signature Suite.

Range Rover SV Carmel Edition, il frigo bar

Una vera wellness house

La Range Rover House offre una serie di attività e servizi rivolti sia alla cura della persona sia a quella del veicolo: comprende infatti sale massaggi, bagni sonori curativi, trattamenti per la cura della pelle ecc., così come seminari Master per collezionisti di orologi e una Range Rover Design Suite che consente agli ospiti di curare il loro futuro veicolo, anteprime alle aste di veicoli da collezione di Gooding e molto altro.