Si avvicina uno degli ultimi weekend di ferie per tanti italiani. Tra chi andrà in montagna e chi al mare (e chi ne approfitterà per qualche gita fuori porta in una grande città), si prospetta un altro fine settimana intenso sulle autostrade.

Nulla a che vedere col periodo più critico di inizio agosto, ma per organizzare al meglio il proprio viaggio è comunque consigliabile dare un'occhiata alle previsioni redatte da Autostrade per l'Italia.

Previsioni del traffico sabato 2 settembre 2023

Autostrade per l'Italia prevede un sabato relativamente tranquillo. Per chi si recherà nelle principali località turistiche è previsto traffico da bollino giallo, mentre chi rientrerà in città potrebbe trovare qualche rallentamento in più nel pomeriggio (bollino rosso). In entrambi i casi, la situazione migliorerà nel corso della serata.

Previsioni del traffico domenica 3 settembre 2023

Stesso discorso per domenica, con bollino giallo alla mattina sia per chi torna a casa sia per chi parte per le ferie. Le ore più critiche saranno al pomeriggio, con code e disagi sulle principali autostrade che termineranno verso sera in tutte le direzioni.

Le previsioni meteo

Il weekend sarà caratterizzato da sole e meteo stabile sulla maggior parte delle regioni. Sia sabato che domenica assisteremo ad un graduale rialzo delle temperature, che torneranno su valori tipicamente estivi con punte di 31-33°C.

Traffico, i consigli per rimanere informati

Ricordiamo che sugli oltre 1.400 km di tratte autostradali è attivo il sistema SICVe (erede del Tutor) per il monitoraggio della velocità media. Saranno accesi anche numerosi autovelox, la loro posizione è consultabile sul sito della Polizia di Stato o su app come Google Maps possibile trovare un elenco dei cantieri attivi durante l’estate.