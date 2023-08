"Ferrari è fortemente impegnata a diventare carbon neutral entro la fine di questo decennio". Con queste parole inizia il breve video dove Benedetto Vigna, ad di Ferrari, racconta la visione del Cavallino sull'abbattimento delle emissioni.

Pubblicato sul profilo X (per i non informati è il nuovo nome di Twitter) della Acea (l'associazione dei costruttori auto europei) raccoglie anche la visione - critica - di Maranello nei confronti della normativa Euro 7, pronta a diventare realtà nei prossimi anni.

Una distrazione

"Stiamo monitorando tutti gli ambiti delle nostre emissioni" continua Vigna "Stiamo mirando al produrre Ferrari elettriche uniche e crediamo che il concentrarsi su questo sia la chiave. Se continuiamo con l’Euro 7 così come è stato pensato distoglieremo l'attenzione della nostra azienda e dei nostri fornitori (dallo scopo, ndr) e non riusciremo a utilizzare ogni tecnologia che ci permetterà di creare una Ferrari unica. sfruttare adeguatamente tutto l'insieme delle tecnologie per creare una Ferrari unica. Il nostro consiglio è quello di andare avanti a tutta velocità con l'elettrificazione, non abbiamo bisogno di diversivi".

Una stoccata quella all'Euro 7 che si unisce al sempre più forte coro di critiche nei confronti dell'Europa, desiderosa di rendere operativo il nuovo standard sulle emissioni a partire dal 2025, anche se qualche dubbio inizia a entrare anche in Commissione e l'introduzione dell'Euro 7 potrebbe slittare al 2030. Appena 5 anni prima dello stop definitivo alla vendita di auto nuove benzina e diesel.

Ferrari elettrica, quando arriva

Nel video Vigna non ha parlato di tempistiche circa la presentazione della prima Ferrari elettrica. Sappiamo però da tempo che il 2025 sarà l'anno del debutto. Avrà batterie strutturali e motori sviluppati direttamente in quel di Maranello, dove a giugno 2024 verrà inaugurato lo stabilimento dedicato alla fabbricazione dei modelli emissioni zero.