Come saranno le BMW del futuro? È una domanda a cui è difficilissimo rispondere ma grazie al concept Vision Neue Classe, la berlina che potete vedere da vicino cliccando sul video qui sopra in copertina, possiamo farci un'idea sia lato design che sul fronte tecnologia e ricerca e sviluppo di nuovi materiali sostenibili.

Zipse: inizio produzione nel 2025

La Newu Klasse, ha detto Oliver Zipse, ceo group di BMW durante la presentazione di oggi al Media e stakeholders day 2023 di Monaco, disegna "un futuro nel quale i veicoli diventeranno più intelligenti, più sostenibili e più umani".

La 'Nuova gamma', "elettrica, completamente digitalizzata e sviluppata con un chiaro focus sulla sostenibillità, la produzione inizierà nel 2025 nello stabilimento di Debrecen, in Ungheria, e seguirà nelle fabbriche di Monaco, in Cina e in Messico. Neue Klasse, "ha aggiunto", non è una macchina, ma una nuova generazione di modelli BMW: 6 su strada entro 24 mesi, dai Sav alle berline ci sarà ampia scelta per ogni cliente".

Il tratto comune? I powertrain elettrici che, "ha spiegato ancora Zipse, "cresceranno del 20% in termini di densità energetica, del 30% in velocità di ricarica e del 30% in autonomia".

Questa concept, evoluzione della precedente iVision Dee, anticipa il linguaggio stilistico delle prossime BMW ma è caratterizzata da una serie di elementi che già possiamo toccare con mano sugli attuali modelli. Un esempio tra tutti, la linea discendente del tetto e la coda che sono molto simili a quelli dell’ultima generazione di Serie 5, con un posteriore rastremato e fari a sviluppo orizzontale.

Cosa dobbiamo aspettarci: nuova piattaforma e design di rottura

Le proporzioni di questa Neue Classe - che è 100% elettrica - sono quelle di una grande berlina a tre volumi, con la nuova piattaforma sviluppata appositamente per le auto a batteria che debutterà già nel corso del 2025 che permette sia di sfruttare alla grande lo spazio dentro che di giocare con i pannelli della carrozzeria per rendere morbide e sinuose le linee. Si tratta pur sempre di un prototipo per cui l’effetto wow è assicurato dai cerchi esagerati, dal kit aerodinamico estremizzato e dalle superfici vetrate molto ampie, vezzi stilistici che però difficilmente vedremo sulle auto di serie.

BMW Vision Neue Classe (2023)

Ci sono però una serie di dettagli che fanno capire benissimo che il vento sta cambiando, a cominciare dai fari anteriori, due tagli obliqui per lato inseriti all’interno di una griglia retroilluminata dall’effetto 3D. Da questi elementi passa il rinnovamento della gamma BMW: se la griglia per certi versi richiama l’iconico doppio rene orizzontale, distaccandosi quindi da quello grande e verticale dell’attuale Serie 4, per fare un esempio, per i fari invece va fatto un discorso a parte, con i classici doppi bulbi che per la prima volta lasceranno spazio ad una firma luminosa moderna ma sicuramente meno caratteristica.

Head up display avanzato e nuove batterie: più autonomia e ricarica veloce

Dentro, tutte le funzioni dell'auto si gestiscono dallo schermo centrale dell’infotainment ultima evoluzione del sistema iDrive BMW che comunica con l’head up display avanzato con tutte le informazioni relative alla marcia, alla ricarica e all’intrattenimento che sono proiettate sulla fascia inferiore del parabrezza, possono essere personalizzate nella grafica e nella posizione, si possono aggiungere widget e, cosa più importante, non sono visibili solo dal conducente ma da tutti i passeggeri a bordo.

BMW Vision Nuova Classe (2023)

Il nuovo iDrive porta con sé anche nuove batterie con una densità energetica maggiore del 20%, una ricarica più veloce a un’autonomia superiore del 30%. Il futuro è futuro, ma in questo caso è più prossimo di quanto si possa pensare.