La nuova Tesla Model 3, quella che propone il primo vero restyling nei sei anni di storia della berlina elettrica americana, è prevista in consegna alla fine del prossimo mese di ottobre ed è ordinabile da oggi anche in Italia sul sito ufficiale di Tesla.

Quello che non è molto chiaro è invece ciò che accade a chi ha già ordinato una Model 3 di vecchio tipo che non gli è stata ancora consegnata. Per sciogliere questo dubbio abbiamo contattato la Casa californiana e abbiamo ottenuto questa semplice risposta:

"In linea di massima chi ha già ordinato una Model 3 e non ha ancora avuto la consegna della vettura mantiene l'ordine, che viene aggiornato al nuovo modello. Tra l'altro ci risulta che tutte le prossime consegne saranno di Model 3 aggiornate."

Aggiornare l'ordine, con aumento di prezzo

In pratica i clienti Tesla che hanno già versato la "commissione per l'ordine", ovvero l'anticipo di 250 euro sull'acquisto dell'auto, non devono fare altro che attendere di essere contattati da Tesla per e-mail per conoscere le eventuali differenze di equipaggiamento, colore e prezzo rispetto al modello ordinato.

Nuova Tesla Model 3 (2023), il dettaglio del nuovo frontale

Questo è il punto più delicato della questione, perché sia la Tesla Model 3 a trazione posteriore che la Long Range a trazione integrale costano 1.000 euro in più rispetto al modello uscente.

Se il cliente accetta che venga modificato il suo ordine, con relativo aumento di prezzo, l'ordine va avanti e l'auto verrà consegnata a partire da ottobre/novembre 2023.

Annullare l'ordine e riavere la caparra

Se invece non è disposto a ricevere la Model 3 aggiornata o l'aumento di listino, allora può annullare l'ordine ottenendo il rimborso dei 250 euro di "caparra" già versati.

La nuova Tesla Model 3 (2023) su strada

Un'altra possibilità, per chi proprio non vuole la Model 3 2023, ma desidera il modello precedente, è quella di annullare l'ordine, ricevere il rimborso dei 250 euro e rivolgersi all'inventario delle vetture in pronta consegna o dimostrative, consultabile qui.

La nuova Tesla Model 3 vista da vicino

Tre colori gratis per nuove possibilità di incentivi statali

Chi decide di mantenere l'ordine sulla nuova Model 3 potrebbe anche essere chiamato a decidere un cambio di colore, in particolare nel caso delle vecchie tinte Rosso Micalizzato e Grigio Scuro Metallizzato che sono sostituite dalle nuove vernici Ultra Rosso e Grigio Stealth, entrambe a pagamento da 2.000 euro.

A cambiare è anche il numero di colori standard senza sovrapprezzo: prima la Tesla Model 3 aveva solamente il Bianco Perla Micalizzato come tinta gratuita, mentre ora non si pagano neppure il Nero Pastello e il Blu Oceano Metallizzato.

Nuova Tesla Model 3 (2023), Blu Oceano Metallizzato Nuova Tesla Model 3 (2023), Bianco Perla Micalizzato Nuova Tesla Model 3 (2023), Nero Pastello

Per questo motivo alcuni ordini precedenti che, avendo la vernice a pagamento, superavano il limite dei 42.700 euro imposto per gli incentivi statali, possono ora godere dell'Ecobonus da 3.000 euro o 5.000 euro (con rottamazione).

Per decidere sulla questione colori/incentivi alcuni clienti saranno contattati direttamente da Tesla ed eventualmente indirizzati al venditore Tesla di riferimento.