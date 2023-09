Design über alles. Oliver Blume, numero uno del Gruppo Volkswagen, non ha parlato in tedesco durante la conferenza stampa inaugurale del Salone di Monaco, ma il senso del suo discorso è esattamente questo. Il design viene prima di tutto e dunque il "Gruppo Volkswagen sarà un'azienda guidata dal design".

La nuova visione strategica segna un cambio di narrativa importante che spazza via i concetti altisonanti (e spesso incompresi dai clienti) sulla mobilità del futuro e l'elettrificazione di massa.

L'obiettivo dichiarato è quello di tornare a emozionare le persone che comprano un'auto. Il non detto è che questa visione è dettata dall'elettrificazione che riduce le differenze tecnologiche e prestazionali nonché dall'invasione di prodotti cinesi di ogni genere, prezzo e forma.

Ed è proprio sulla variabile forma che si giocherà un bel pezzo della partita, capitalizzando ciò che un nuovo brand non può né avere né comprare: la storia e quindi l'heritage stilistico.

A volte ritornano...

Che il design dei futuri modelli del Gruppo Volkswagen sarebbe stato ispirato dai modelli più iconici del passato era un rumors che circolava da tempo.

Nel corso degli ultimi mesi, però, l'indiscrezione sembrava essere stata smentita, dopo alcuni botta-risposta dei dirigenti della casa durante alcune interviste condotte da agenzie stampa internazionali - come Automotive News Europe o Reuters.

A Monaco il "cambio di rotta" per il quale lo stesso Blume era stato chiamato in causa, è stato invece ufficializzato una volta per tutte.

Volkswagen Group Media Night 2023

Nel corso della conferenza sono stati fatti anche i "nomi e cognomi" di alcuni modelli simbolo come Golf MK1, il Maggiolino, la Porsche 911, l'Audi Sport Quattro, l'Audi TT e la Lamborghini Countach. Auto evocative e rimaste nel cuore di molti appassionati, che saranno utilizzate per riaccendere l'interesse per l'automobile e questo a prescindere dalla tecnologia di propulsione.

La storia della Volkswagen Golf GTI La Volkswagen ID.2 All concept

Dalla GTI alla Rebel

E' ancora presto per capire come tutto questo si tradurrà in "auto di serie" ma si può lavorare di fantasia osservando con attenzione le concept presentate negli ultimi mesi nonché in queste ore al Salone di Monaco.

L'ambasciatrice della nuova visione del Gruppo Volkswagen è la ID. GTI che anticipa di fatto la futura generazione di Volkswagen Golf (elettrica) e conferma l'intenzione di continuare a sviluppare versioni sportive capitalizzando la forza evocativa di queste tre lettere rosse.

La Volkswagen ID. GTI Concept

C'è però un contraltare importante all'idea di farsi ispirare dalle icone del passato per disegnare le auto del futuro: Cupra, il marchio spagnolo che si è autodefinito "un brand senza Heritage", avrà il compito di uscire dal coro, sperimentando nuovi concetti stilistici per conquistare nuove generazioni di appassionati. E semmai ci fossero dubbi circa il coraggio di osare, la Dark Rebel presentata qui a Monaco di Baviera li ha fugati tutti in un attimo.

La metamorfosi del Gruppo Volkswagen è appena cominciata.