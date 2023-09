Dacia ci ha abituati ad una politica di attacco anche per quel che riguarda le offerte mensili: a settembre possiamo analizzare, come esempio, la proposta sulla Dacia Sandero Streetway con motorizzazione a GPL.

La Sandero Streeway con il 1.0 TCe ECO-G in allestimento Expression, che dispone di sensori di parcheggio posteriori e media display da 8”, viene proposta al prezzo di 15.400 euro.

Il finanziamento con mini rate, chiamato semplicemente Valore Futuro Garantito, prevede un anticipo di 4.250 euro e 36 rate mensili da 138,28 euro (TAN 6,99%, TAEG 9,04%).

La rata finale di 10.010 euro si paga, anche a rate, se si intende tenere la vettura; in caso contrario, bisogna rispettare il limite di 30.000 km, per non versare 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Questi importi diventano ancora più interessanti considerando che cosa è incluso nelle rate: un pack service con tre anni di protezione auto e un anno di driver insurance, più tre anni di manutenzione ordinaria e la GAP insurance in caso di furto o danno totale.

Vantaggi

La promozione che Dacia propone per la Sandero Streetway a GPL consente, partendo da un prezzo interessante, di mantenere la rata intorno ai 140 euro mensili spese incluse; in questo importo sono compresi tanti servizi di garanzia, manutenzione e assicurazioni, quasi a livello di un noleggio a lungo termine.

Svantaggi

Non c’è uno sconto iniziale ulteriore rispetto al prezzo di listino, fatti salvi eventuali incentivi territoriali.

In sintesi