Skoda prosegue con le iniziative di finanziamento Clever Value, che ormai da alcuni mesi richiedono l’aggiunta dell’estensione di garanzia: vediamo gli importi richiesti per la Skoda Fabia 1.0 a benzina.

Per la Skoda Fabia da 65 CV in allestimento Ambition si parte da 18.450 euro, e si scende a 14.686 euro: sono quindi esattamente 3.764 euro di sconto.

Con un anticipo di 2.000 euro, si versano 35 rate da 129 euro al mese (TAN 4,99%, TAEG 6,61%), e poi la maxi rata di 10.260,78 euro, anche rifinanziabili, se si intende tenere l’auto. In caso contrario, non bisogna superare i 30.000 km, e per ogni chilometro in più si pagano 0,07 euro.

Ci sono due condizioni da rispettare: la rottamazione di un’auto fino a Euro 4, e il pagamento dell’estensione di garanzia da 280 euro.

Vantaggi

La rete Skoda propone uno sconto di 3.764 euro, piuttosto consistente in rapporto al prezzo iniziale della Fabia a benzina; anche l’anticipo è ridotto a 2.000 euro, e le rate sono di poco superiori ai 130 euro con le spese.

Svantaggi

L’estensione di garanzia, comunque utile, è obbligatoria per accedere all’offerta, insieme a un’auto da rottamare fino a Euro 4

In sintesi