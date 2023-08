Non tutti sanno che la nuova Skoda Fabia ha anche un'anima sportiva oltre a quella più nota di auto compatta pratica e dal prezzo concorrenziale.

Parlo della Fabia Sport Monte Carlo 1.5 TSI 150 CV DSG, la versione top di gamma che ho impegnato nella prova consumi reali e con cui ho ottenuto una media di 4,4 l/100 km (22,73 km/l) spendendo 31,51 euro per la benzina del viaggio di 360 km da Roma a Forlì.

Si piazza bene nella classifica consumi

Con i suoi 4,4 l/100 km la Skoda Fabia 1.5 TSI DSG con cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti riesce a ritagliarsi uno spazio nella parte alta della classifica consumi reali, categoria auto a benzina, a pari merito con la piccola mild hybrid Suzuki Ignis 1.2 Hybrid 4WD AllGrip e di poco davanti alla Citroen C3 Aircross PureTech 130 S&S Aut. EAT6 (4,50 l/100 km - 22,2 km/l). La Sport Monte Carlo ha fatto meglio anche della Skoda Fabia 1.0 TSI 95 CV Manuale che si è fermata a 4,60 l/100 km (21,7 km/l).

Skoda Fabia Monte Carlo, la vista anteriore

Meglio della Fabia 1.5 hanno fatto invece la Dacia Sandero Streetway 1.0 TCe 90cv (4,15 l/100 km - 24,1 km/l), la Toyota Aygo X Lounge Air 1.0 VVT-i S-CVT (4,00 l/100 km - 25,0 km/l), la Opel Corsa 1.2 75 CV (3,95 l/100 km - 25,3 km/l) e la Fiat Panda City Cross Hybrid (3,90 l/100 km - 25,6 km/l).

Scattante e piacevole, è un po' dura sulle buche

L'auto provata è la Skoda Fabia Sport Monte Carlo 1.5 TSI 150 CV DSG che ha già di serie carrozzeria bicolore, cerchi in lega da 18", vetri oscurati, cornice del radiatore nera, interni in tessuto/Tecnofibra Carbon, pedaliera in alluminio, Virtual Cockpit da 10,25" e climatizzatore manuale.

Con la presenza a bordo di optional come il climatizzatore automatico bi-zona Climatronic, i pacchetti Comfort Monte Carlo e Light and View, il Park Distance Control e la ruota di scorta in acciaio, il prezzo di listino arriva a quota 31.500 euro.

Skoda Fabia Monte Carlo, gli interni

Particolarmente riuscito mi è sembrato l'abbinamento tra il motore quattro cilindri 1.5 turbo da 150 CV e il cambio DSG 7 marce che garantisce sempre una guida scattante e piacevole che rende molto divertente viaggiare sulla Fabia Sport Monte Carlo.

Le sospensioni ribassate di 15 mm offrono un'ottima tenuta di strada, anche se sulle buche più importanti questa Fabia risulta un po' dura. Bene lo spazio abitabile e la capacità di carico, così come la presenza di diversi vani porta oggetti capienti. Il freno a mano classico con leva sembra invece un po' fuori posto su un'auto del 2023.

La prova della Skoda Fabia Sport Monte Carlo 1.5 TSI 150 CV DSG

Buona l'efficienza, anche in autostrada

Nelle più diverse situazioni di guida quotidiana la Skoda Fabia 1.5 TSI dimostra una buona efficienza e consumi ridotti, anche in autostrada. Solamente sfruttando il potenziale sportivo dei suoi 150 CV, soprattutto in salita, sono riuscito a far salire i consumi in maniera sensibile, ma bastano pochi chilometri a un'andatura più tranquilla per rientrare nella normalità.

Skoda Fabia Monte Carlo, la vista posteriore

Il serbatoio da 40 litri di benzina permette di percorre quasi 600 km con un pieno, arrivando a toccare i 900 km teorici con una guida in stile economy run.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Misto urbano-extraurbano: 6,2 l/100 km (16,1 km/l)

644 km di autonomia teorica

644 km di autonomia teorica Autostrada: 5,9 l/100 km (16,9 km/l)

576 km di autonomia teorica

576 km di autonomia teorica Economy run: 4,1 l/100 km (24,3 km/l)

972 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Skoda Fabia 1.5 TSI 150 CV DSG 7 marce 4x2 Sport Monte Carlo Benzina 110 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.149 kg 135 g/km

Dati

Vettura: Skoda Fabia 1.5 TSI 150 CV DSG 7 marce 4x2 Sport Monte Carlo

Listino base: 29.170 euro

Data prova: 24/08/2023

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 32°/Sereno, 29°

Prezzo carburante: 1,989 euro/l (Benzina)

Km del test: 1.590

Km totali all'inizio del test: 8.708

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 83 km/h

Pneumatici: Continental ContiSportContact 5 - 215/40 R18 89W XL (Etichetta UE: C, A, 72 dB)

Consumi

Media "reale": 4,40 l/100 km (22,73 km/l)

Computer di bordo: 4,3 l/100 km

Alla pompa: 4,5 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 31,51 euro

Spesa mensile: 70,01 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 229 km

Quanto fa con un pieno: 909 km

