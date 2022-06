Skoda è da sempre un marchio apprezzato grazie ai suoi modelli solidi, pratici e furbi che molto spesso sono l'ideale per la famiglia. Ma ci sono anche auto del brand che hanno partecipato ai rally, e anche con un certo successo: la Fabia R5 - oggi "Rally2" - ha praticamente dominato le competizioni di questa categoria negli ultimi 6 anni.

Ed ecco quindi che Skoda ora presenta la Fabia Sport Montecarlo, ufficialmente la nuova punta di diamante nella gamma del modello, sia per dotazioni sia per la motorizzazione 1.5 TSI da 150 CV - il massimo attualmente disponibile per la Fabia. E un nome suggestivo che rimanda a una storica vittoria nel rally. Vediamo quindi come va su strada.

Esterni

La Skoda Fabia si è fatta più aggressiva già di suo con la quarta generazione, ma nel caso della Sport Montecarlo si è andati ancora un passo oltre con ritocchi specifici nei dettagli - che poi sono proprio questi a fare la vera differenza.

E infatti, partendo dal frontale, i gruppi ottici Full LED di serie sono gli stessi della Fabia normale, ma la calandra nera e il paraurti ridisegnato con prese d'aria maggiorate accentuano la connotazione "sport" di questa Skoda.

Di fianco spiccano i cerchi in lega specifici da 18 pollici, che riempiono bene i passaruota grazie anche a un assetto ribassato di 15 millimetri rispetto alla Fabia normale. Dietro invece la vera protagonista di questo allestimento è la fascia inferiore del paraurti, dove trova posto un estrattore in nero lucido.

Interni

Così come l'esterno, anche l'abitacolo è stato caratterizzato tenendo ben presente il suffisso "Sport" nel nome. Soprattutto per quanto riguarda i sedili sportivi, avvolgenti e con poggiatesta integrato.

La plancia invece è rimasta invariata nel design complessivo, ma incattivita con inserti specifici in colore rosso - come sul pomello del cambio e sulle maniglie delle portiere - e con pedaliera in alluminio.

Protagonista della plancia è naturalmente lo schermo dell'infotainment da 9,2", posizionato a sbalzo, da cui si gestisce tutta la multimedialità e la connettività (ci sono il Wi-Fi e Android Auto ed Apple CarPlay wireless). Il climatizzatore rimane a input fisici, con tasti e rotori, mentre dietro il volante c'è invece una strumentazione completamente digitale da 12,25”.

Per quanto riguarda lo spazio interno, la nuova piattaforma MQBA0 - dove il suffisso "A0" indica la versione della modulare MQB destinata alle più piccole - l'ha resa molto accogliente: dietro si sta comodi in tutte le direzioni, e il bagagliaio offre 380 litri di capacità - il che lo rende uno fra i più capienti della categoria.

Guida

Il motore in prova è il 1.5 TSI a quattro cilindri da 150 CV e 250 Nm di coppia, abbinato di serie al doppia frizione DSG a 7 rapporti. Questo livello di potenza la rende a tutti gli effetti la più performante nella gamma Fabia, ma non la "esaspera" al punto da dover sacrificare completamente la componente da utilitaria pratica e sfruttabile.

Il motore ha una bella grinta fin dai bassi regimi, e continua a garantirla fino a circa 6.000 giri/min - anche se il massimo della coppia si trova un po' oltre la metà del contagiri, e in effetti il DSG sfrutta bene la curva di coppia cambiando marcia sempre in maniera ottimale e praticamente impercettibile.

Peccato solo che sull'esemplare in prova non fossero presenti i paddle, e dunque per la cambiata manuale andava manovrato direttamente il pomello che però è a "logica invertita": si sale di marcia spingendo e si scala marcia tirando, quando idealmente sarebbe meglio l'opposto come nelle auto da competizione. Nessun problema "reale" però, perché la versione italiana avrà i paddle al volante di serie.

Al piacere di guida contribuiscono poi sicuramente l'assetto ribassato che la rende più composta in curva (e con un comportamento tendenzialmente sovrasterzante), lo sterzo preciso che può essere più carico o più leggero in base alla modalità di guida preimpostate (e alle preferenze della Individual), e anche un pedale del freno che garantisce sempre sicurezza e ha un bel mordente.

D'altro canto, come anticipavo, la Fabia Sport Montecarlo rimane sfruttabile come utilitaria "normale", giustamente solo un po' più rigida, perché i sedili sono comodi e il motore ha la possibilità di spegnere due cilindri quando non è richiesta una gran dose di potenza - ad esempio in extraurbano a velocità costante.

In termini di sicurezza gli ADAS abbondano, fra cui il cruise control adattivo e il mantenitore attivo della carreggiata che hanno un funzionamento morbido e intervengono in modo naturale, mentre per i consumi servirà una prova più approfondita: ho segnato circa 14 km/l, ma per via di un test drive breve e per gran parte del tempo focalizzato sull'anima "Sport" dell'auto, piuttosto che su un'economy-run.

Curiosità

Benché si chiami "Sport Montecarlo", in principio è una Skoda. E quindi non potevano mancare tutte quelle trovate ingegnose che semplificano davvero la vita. E non solo quando ci si trova direttamente in auto.

Sì perché, oltre al raschietto antighiaccio nello sportellino del carburante e al tappo del tergivetri a imbuto per rabboccare in ogni dove, o ancora a un gancetto sul parabrezza per il ticket del parcheggio, ora c'è anche l'ombrello all'interno della portiera per quando bisogna fare un tratto a piedi e fuori piove. Una dotazione presente sulle più grandi, come la Octavia, ma mai su una Fabia prima d'ora.

Prezzi

La Skoda Fabia Sport Montecarlo parte da un listino di 26.700 euro, esclusi sconti e incentivi. Tenete però presente che si tratta del prezzo di questo specifico allestimento, top di gamma nelle dotazioni e con la motorizzazione più potente disponibile.

Per completezza, ricordo che il prezzo di partenza vero e proprio della nuova Skoda Fabia - in allestimento Ambition con il 1.0 MPI da 65 CV - è pari a 16.900 euro.