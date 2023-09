L’industria dell’auto lo chiedeva da tempo, con l’Europa che prometteva azioni. Ma adesso si fa sul serio. È la presidente Ursula von der Leyen a fare l’annuncio che mette nel mirino i competitor orientali: “La Commissione sta avviando un’indagine antisovvenzioni sui veicoli elettrici provenienti dalla Cina”.

Parole pronunciate durante il discorso sullo stato dell’Unione al Parlamento europeo, per rassicurare le aziende preoccupate dalla disparità di trattamento economico fra le auto elettriche “made in Ue” e quelle “made in China”.

“Non lo accettiamo”

“Troppo spesso – spiega Von der Leyen – le nostre aziende sono escluse dai mercati esteri o sono vittime di pratiche predatorie. Spesso vengono indebolite dai concorrenti che beneficiano di ingenti sussidi statali”.

“Prendiamo il settore dei veicoli elettrici– continua –. Si tratta di un settore cruciale per l’economia pulita, con un enorme potenziale per l’Europa. Ma i mercati globali sono ora inondati di auto elettriche cinesi più economiche. E il loro prezzo è mantenuto artificialmente basso da ingenti sussidi statali. Ciò sta distorcendo il nostro mercato. E poiché non lo accettiamo dall’interno, non lo accettiamo dall’esterno”.

Altri dazi in arrivo?

L’obiettivo dell’inchiesta potrebbe essere quello di valutare l’applicazione di dazi compensativi alle importazioni, da sommare a quelli già applicati (del 10%). Anche perché la presidente ricorda un precedente:

“L’Ue non ha dimenticato il modo in cui le pratiche commerciali sleali della Cina hanno influenzato la nostra industria solare, quando molte giovani imprese sono state espulse dai concorrenti cinesi fortemente sovvenzionati. Le aziende pionieristiche dovettero dichiarare fallimento e i talenti più promettenti cercarono fortuna all’estero”.

Uno scenario che, secondo Von der Leyen, non dovrà più verificarsi. “Eliminare i rischi – conclude la presidente –, non disaccoppiarli: questo sarà il mio approccio con la leadership cinese al vertice Ue-Cina di fine anno”.

L’appello

Era stato Carlos Tavares, ceo di Stellantis, uno dei primi a denunciare questa “asimmetria”: “Io sono per competere e andare avanti – aveva dichiarato al Salone di Parigi 2022 –, ma al tempo stesso chiedo ai leader politici europei di creare condizioni simili a quelle che troviamo noi quando andiamo in Cina”.