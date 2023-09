Un modello di successo come la Peugeot 208 è oggetto di promozioni anche nel mese di settembre: l'offerta al primo posto nella comunicazione della Casa riguarda il modello a benzina da 75 CV.

La Peugeot 208 PureTech in allestimento Active Pack costa 20.070 euro, ma l’importo si riduce a 16.620 euro, oppure a 16.120 euro con il finanziamento con anticipo, mini rate mensili e maxi rata finale.

La quota da versare inizialmente è di 3.066 euro, e non essendoci obbligo di rottamazione si può sostituire questo pagamento con un’auto in permuta.

Le rate mensili sono poi 35 da 149 euro (TAN 7,99%, TAEG 10,08%), mentre quel che resta da pagare, 11.331 euro, è anche Valore Futuro Garantito: fino a 30.000 km non ci sono costi aggiuntivi in caso di sostituzione o restituzione, altrimenti c'è una spesa di 0,10 euro per ogni chilometro in più.

L’offerta non comprende servizi aggiuntivi, che comunque si possono richiedere in aggiunta alla rata.

Vantaggi

Lo sconto di 3.950 euro proposto da Peugeot è piuttosto consistente, su un allestimento della 208 che comprende cerchi da 16” in lega, sensori di parcheggio posteriori e schermo da 7” con mirror screen. Anche la rata da 149 euro spese incluse è piuttosto ridotta.

Svantaggi

Non ci sono servizi inclusi nella rata, e il valore TAEG supera il 10%, tra i più alti del mese. A novembre arriverà il restyling.

In sintesi