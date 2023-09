Il mondo del modellismo in scala può spesso sorprendere. L'ultima invenzione geniale arriva da YouTube, dove un appassionato ha caricato poche ore fa un video che mostra il suo motore V12 da 50cc in miniatura autocostruito.

Si tratta di un 12 cilindri con alberi a camme in testa, riempito con 45 millilitri di olio 15w40 e alimentato con benzina 100 ottani. Scopriamo i dettagli.

Il più piccolo V12

Il minuscolo motore progettato e costruito dall'appassionato è un progetto unico nel suo genere. Per poter funzionare correttamente, il blocco è stato dotato di un modulo di accensione elettronica e un volano di bilanciamento sul retro, per simulare un ipotetico peso.

In fase di lavorazione, i condotti di scarico sulle due teste sono stati completamente aperti e il blocco è stato equipaggiato con un complesso impianto di raffreddamento a liquido, dotato perfino di una ventola supplementare per computer da 100 mm, montata su una piastra in alluminio.

Una versione precedente di questo motore V12 utilizzava doppi carburatori per ogni bancata di cilindri. Il modello aggiornato, che potete vedere nel video, invece, è stato dotato di un sistema diverso e di una coppia di collettori a tubo, in acciaio inox, stampati in 3D.

Un mix che ha permesso al produttore di ricavare un suono ben più "selvaggio" (quasi come una Formula 1 degli anni '80), con una risposta dell'acceleratore praticamente istantanea.

Gira alto

Guardando il video pubblicato sul canale, si può notare, attraverso una telecamera termica, che le temperature sui coperchi delle valvole in fase di funzionamento possono raggiungere i 91 gradi e i collettori i 147 gradi, ma il liquido di raffreddamento e la grande ventola impediscono al motore di surriscaldarsi, anche durante l'utilizzo a pieno regime a circa 11.502 giri/min.