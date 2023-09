Le promozioni sulla Mahindra KUV100, valide per tutto il mese di settembre, sono state prorogate sino alla fine di ottobre: le proposte sono denominate “Formula Vantaggi Mahindra”, “Formula Maxi-Rata Mahindra ” e “Simply Buy Mahindra”. Vediamo quest’ultima, che propone in offerta tre anni di assicurazione furto e incendio in omaggio.

La Mahindra KUV100 NXT K6+ a benzina costa 15.645 euro, che si riducono di 500 euro, partendo così da 15.145 euro.

Dopo l’anticipo di 3.993 euro, si pagano 84 rate mensili da 179 euro (TAN 7,95%, TAEG 10,35%). Le rate permettono di pagare l’intero importo, quindi non c’è maxi rata, e non è previsto un limite chilometrico.

L’offerta non prevede permuta o rottamazione, ed è valida solo per veicoli in stock.

Vantaggi

Il basso importo di partenza, ulteriormente diminuito con lo sconto, permette per la KUV100 di versare un anticipo inferiore ai 4.000 euro, e di pagare tutta l’auto con rate da 179 euro, più le spese. In più, c’è l’assicurazione furto e incendio in omaggio per tre anni.

Svantaggi

L’unico colore senza sovrapprezzo è il rosso Highway Red, come correttamente indicato nella nota di Mahindra; attenzione anche ad altri accessori e ai costi fissi, come i 5 euro al mese di spesa incasso.

In sintesi