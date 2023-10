Audi Value è l’offerta di finanziamento che la Casa tedesca propone sulla propria gamma; pur essendo variamente configurabile, vengono comunque proposte offerte specifiche, come per la Q5 TDI quattro nei mesi di settembre e ottobre.

Per l’Audi Q5 40 TDI quattro con cambio S tronic e in allestimento Identity Black il prezzo ufficiale è di 70.230 euro, che scendono a 67.790 euro senza rottamazione in caso di adesione al finanziamento.

Con un anticipo di 23.472,66 euro, le rate ammontano a 599 euro per 35 mesi (TAN 6,50%, TAEG 7,25%), mentre la maxi rata finale è di 31.109,69 euro.

Al termine si può scegliere tra restituzione, riscatto o sostituzione; se l’auto viene ritirata, si pagano 0,70 euro al chilometro in caso di superamento della soglia di 45.000 km.

Vantaggi

Lo sconto di 2.440 euro è offerto da Audi e dalle Concessionarie senza obbligo di permuta o rottamazione, e la rata mensile è contenuta in poco più di 600 euro con le spese, includendo garanzia estesa a tre anni e manutenzione Premium Care per due anni.

Svantaggi

Il valore effettivo di questa Q5 è da calcolare con gli eventuali accessori in più presenti nelle auto disponibili, ai quali vanno aggiunte spese e oneri finanziari.

In sintesi