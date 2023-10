Il mercato dell'auto in Italia è ancora lontano dai numeri pre-covid, ma anche a settembre 2023 c'è stata una crescita. Le vetture immatricolate sono state 136.283 ovvero il 22,8% in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, che a sua volta era a +5,4% rispetto al 2021 (ma siamo ancora sotto del 4,9% rispetto a settembre 2019).

Le immatricolazioni dei primi nove mesi dell'anno ammontano così a 1.176.882 unità, oltre 200.000 vetture in più del periodo gennaio-settembre 2022 (+20,6%), ma ancora con 300.000 auto in meno (-20,3%) dello stesso periodo 2019.

Da notare che il risultato positivo di settembre è determinato anche dal superamento della fase critica per la produzione che ha afflitto il mercato da settembre 2021, per cui oggi vengono immatricolate vetture ordinate diversi mesi fa e rimaste in attesa di consegna.

Le alimentazioni più vendute

A settembre sono tornate a scendere le immatricolazioni delle auto elettriche: le BEV hanno chiuso il mese al 3,6% delle immatricolazioni e le plug-in al 4,0%, portando al 7,6% la quota complessiva delle ECV.

Le auto ibride hanno sfiorato il 40% del totale delle preferenze (39,5% e +3,8 p.p. e al 35,7% nei 9 mesi), con un 11,0% per le full hybrid e 28,5% per le mild hybrid; mentre le BEV sono calate di quasi 1 punto, al 3,6% in settembre (3,9% nel cumulato), e le PHEV si sono arrestate al 4,0% (4,5% nei 9 mesi).

Tra le alimentazioni, il motore a benzina è salito di oltre 2 punti al 29,3% del totale nel mese (28,2% nel cumulato), mentre il diesel ha perso poco meno di 300 auto immatricolate, fermandosi al 15,5% di quota (-3,8 p.p., al 18,7% nei 9 mesi, -1,6 p.p.). Le auto a GPL hanno perso 0,7 punti di quota, fermandosi all’8% del totale (8,9% nei 9 mesi), mentre quelle a metano si sono fermate allo 0,1%, sia nel mese sia nel cumulato.

Le auto a benzina più vendute a settembre 2023

Citroen C3

Citroen C3 (2.898) Jeep Avenger (2.875) Peugeot 208 (2.529) MG ZS (2.401) Toyota Aygo X (2.137) Volkswagen T-Roc (1.778) Opel Corsa (1.695) Volkswagen T-Cross (1.694) Volkswagen Polo (1.497) Hyundai i10 (1.343)

Le auto diesel più vendute a settembre 2023

Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc (1.206) Peugeot 2008 (1.133) Mercedes GLA (1.059) Volkswagen Tiguan (1.037) Audi Q3 (936) Jeep Compass (854) Fiat 500X (730) Alfa Romeo Stelvio (666) Jeep Renegade (599) Fiat Tipo (563)

Le auto GPL più vendute a settembre 2023

Dacia Sandero

Dacia Sandero (2.988) Dacia Duster (1.478) Renault Captur (1.207) Renault Clio (1.031) Fiat Panda (833) Lancia Ypsilon (429) DR 4.0 (333) Dacia Jogger (317) DR 5.0 (316) Kia Stonic (300)

Le auto metano più vendute a settembre 2023

Skoda Kamiq

Skoda Kamiq (35) Seat Arona (24) Audi A3 (19) Volkswagen Polo (10) Volkswagen Golf (5) Skoda Octavia (4) Audi A4 (2) Audi A5 (0) Seat Ibiza (0) Seat Leon (0)

Le auto ibride più vendute a settembre 2023

Fiat Panda

Fiat Panda (8.542) Fiat 500 (3.610) Toyota Yaris Cross (3.581) Lancia Ypsilon (3.361) Ford Puma (2.942) Nissan Qashqai (1.800) Toyota Yaris (1.550) Kia Sportage (1.429) Suzuki Ignis (1.090) Hyundai Tucson (989)

Le auto plug-in più vendute a settembre 2023

Cupra Formentor

Cupra Formentor (527) Ford Kuga (414) Jeep Compass (230) Audi Q3 (223) Audi Q5 (222) BMW X1 (208) Alfa Romeo Tonale (193) Jeep Renegade (191) Lexus NX (140) Volvo XC40 (137)

Le auto elettriche più vendute a settembre 2023

Tesla Model Y