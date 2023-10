Una Land Rover Defender cabrio? Esiste davvero. Realizzata dalla Kahn Design, la 90 Spyder dà una nuova identità al fuoristrada inglese. Progettata dalla divisione Flying Huntsman, questa speciale Land Rover è tra le più esclusive al mondo, con un’estetica unica che mette insieme linee da SUV, spider e sportiva pura.

Per costruire un esemplare interamente su misura sono necessari almeno sei mesi e – per il momento – è prevista una produzione limitata a otto unità, con le prime consegne in programma tra la primavera e l’estate 2024.

Fuoristrada all’aria aperta

Per prima cosa, Kahn Design utilizza come base la versione 90 della Land Rover. Questa versione 3 porte viene interamente modificata dall’officina, che provvede subito alla rimozione del tetto e dei sedili posteriori, lasciando unicamente i due posti anteriori.

Land Rover Defender 90 Spyder by Kahn Design

Nella zona posteriore viene installato un sofisticato sistema hard top in alluminio ultraleggero che serve sia per proteggere gli occupanti in caso di ribaltamento sia per ospitare il tettuccio.

La “coda” è stata completamente rivista, con nuovi inserti e materiali e un nuovo design dei fanali. Stesso discorso per l’anteriore, dove troviamo finiture cromate e una nuova calandra.

Motori invariati

Kahn Design non specifica eventuali modifiche al powertrain della Land Rover. L’impressione è che spetti al singolo cliente la decisione di ritoccare o meno il motore di serie. Ricordiamo che la Defender può essere equipaggiata con un 3.0 diesel mild hybrid da 200, 249 e 301 CV, mentre il top di gamma è rappresentato dalla 5.0 V8 da 525 CV.

Land Rover Defender 90 Spyder by Kahn Design

Grazie alle dimensioni più compatte e al minor peso rispetto alle carrozzerie 110 e 130, la Defender 90 è quella più scattante in assoluto. Per esempio, la versione con l’8 cilindri accelera da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi: un risultato tutto sommato notevole per un SUV di quasi 2,5 tonnellate.