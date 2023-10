DR ha definito le offerte di ottobre per tutta la gamma, tra le quali i finanziamenti in collaborazione con CA Auto Bank: possiamo vederne un esempio sulla SUV Coupé compatta DR 3.0, che si può acquistare senza maxi rata finale.

La DR 3.0 con il 1.5 a benzina e il cambio automatico CVT costa 20.400 euro; partendo da questo importo, viene richiesto innanzi tutto un anticipo di 6.500 euro, mentre le rate mensili sono 96 da 209 euro (TAN 7,95%, TAEG 10,20%).

In questo modo, le rate coprono in 8 anni tutto il debito: non c’è quindi maxi rata finale, non c’è un limite chilometrico da non superare, e soprattutto al termine del finanziamento l’auto è di proprietà.

Nella rata di esempio, per un certo periodo, sono inclusi anche il servizio Identicode e la polizza pneumatici; non è invece previsto un usato da rottamare.

Vantaggi

Il listino di attacco che DR ha fissato per la DR 3.0 consente di gestire finanziamenti classici, senza una rata finale. L'anticipo può essere facilmente compensato con una permuta, non essendoci obbligo di un usato da rottamare, e le rate mensili sono contenute in poco più di 200 euro, incluse le spese di incasso.

Svantaggi

Non c’è un vero sconto iniziale, e il TAEG è tra i più alti del periodo, superando il 10%.

In sintesi