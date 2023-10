Presentata da poco meno di una settimana, la BMW X2 2024 si appresta ad arrivare nelle concessionarie italiane con prezzi a partire da 46.100 euro, relativi alla versione entry level sDrive 20i mossa dal 1.5 turbo 3 cilindri mild hybrid a 48 volt da 170 CV.

Tutta nuova nello stile e nella tecnologia, la più piccola tra i SUV dell'elica è basata sulla stessa piattaforma FAAR della sorella X1, con dimensioni simili e un bagagliaio da 525 litri.

BMW X2 2024, prezzi e allestimenti

Come detto i prezzi della BMW X2 2024 partono dai 46.100 euro della versione base con il motore a benzina mild hybrid, la stessa che di serie offre cerchi in lega da 18 pollici con pneumatici 225/55, luci anteriori full LED di tipo non adattivo, cruise control di tipo non adattivo, interni in tessuto e tutta una serie di dispositivi di assistenza alla guida attivi e passivi.

Insieme, fin dalla versione d'accesso, non manca il sistema di infotainment iDrive con schermo da 10,25 pollici, abbinato al quadro strumenti digitale BMW Live Cockpit Plus e a un impianto audio con 6 altoparlanti (nonché alla radio DAB, ormai di serie su tutte le auto).

BMW X2 2024, il frontale

Sopra alla versione base si posizionato l'allestimento MSport (ormai il più richiesto), dotato di paraurti e cerchi dedicati, nonché di interni dal piglio più sportivo in tessuto scamosciato con volante sportivo.

Per averlo sempre sulla versione sDrive 20i, ancora una volta con il 1.5 turbo 3 cilindri mild hybrid da 170 CV, il prezzo di partenza è di 50.050 euro e include una dotazione ancora più ricca con, per esempio, i cerchi in lega da 19" con pneumatici 245/45, le sospensioni adattive M e, come detto, i sedili e il volante sportivi.

Escludendo le altre possibili motorizzazioni disponibili, di cui parleremo tra poco, al momento la gamma non offre altri allestimenti.

BMW X2 2024, gli interni

BMW X2 2024, la tabella dei prezzi

Allestimento Motore Potenza Trasmissione Prezzo BMW X2 sDrive 20i MHEV 1.5 turbo benzina mild hybrid 156 CV (+14 CV) Automatico a 7 rapporti 46.100 euro BMW X2 sDrive 20i MHEV MSport 1.5 turbo benzina mild hybrid 156 CV (+14 CV) Automatico a 7 rapporti 50.050 euro BMW X2 sDrive 18d 2.0 turbo diesel 150 CV Automatico a 7 rapporti 44.800 euro BMW X2 sDrive 18d MSport 2.0 turbo diesel 150 CV Automatico a 7 rapporti 48.750 euro BMW iX2 xDrive 30 due motori elettrici 313 CV Monomarcia 60.000 euro BMW iX2 xDrive 30 MSport due motori elettrici 313 CV Monomarcia 63.950 euro BMW X2 M35i 2.0 turbo benzina 300 CV Automatico a 7 rapporti 63.200 euro

BMW X2 2024, i motori

Come detto, la gamma motori della BMW X2 2024 prevede unità benzina mild hybrid, diesel ed elettriche. Parlando delle termiche, il listino si apre in basso con la X2 a benzina con il 1.5 turbo benzina da 156 CV (+ 14 CV del motore elettrico).

L'entry level, restando sullo stesso carburante, è seguita immediatamente dalla versione top di gamma sportiva, la M35i dotata del 2.0 turbo benzina a quattro cilindri in grado di erogare fino a 300 CV di potenza, nonché l'unica al momento dotata della trazione integrale meccanica.

Passando al gasolio, invece, l'unica versione disponibile in questa fase di lancio è la sDrive 18d, dotata del classico 2.0 turbo diesel da 150 CV bavarese, abbinato, proprio come nel caso delle due versioni appena citate, al cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti.

BMW X2 2024, il profilo

Fuori dalla gamma "standard" si posiziona, poi, la X2 100% elettrica, cioè la iX2, che per il momento è disponibile esclusivamente con due motori in versione xDrive 30, in grado di erogare fino a 313 CV di potenza in modalità boost.

Tutte le novità della BMW X2 2024