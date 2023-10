Come ogni autunno tornano le domeniche ecologiche a Roma. La giunta comunale della Città metropolitana di Roma Capitale ha infatti presentato il nuovo calendario per il periodo a cavallo tra il 2023 e il 2024: gli appuntamenti saranno 5 e si inizierà il 19 novembre.

Una consuetudine ormai ben radicata nella Capitale e che attraversa giunte di vario colore politico.

Domeniche ecologiche a Roma: giorni e orari

Come detto il nuovo calendario per la stagione 2023-2024 delle domeniche ecologiche a Roma prevede ben cinque giorni di stop:

19 novembre

3 dicembre

14 gennaio

25 febbraio

24 marzo

domeniche durante le quali sarà vietata la circolazione al traffico privato dalle ore 7:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:30 alle ore 20:30.

Come sempre non mancheranno varie deroghe che saranno dettagliate nelle ordinanze del sindaco pubblicate nei giorni antecedenti i blocchi e decise in base alle varie situazioni che si presenteranno.

La mappa della Fascia Verde di Roma

Domeniche ecologiche a Roma: dove e chi non può circolare

In questa nuova tornata di domeniche senza auto, il blocco riguarderà tutto il traffico privato all'interno della ZTL Fascia Verde.

Potranno circolare solo i veicoli elettrici, ibridi, con alimentazione monofuel e bifuel a metano o GPL e omologazione Euro 3 o superiore e le auto a benzina con omologazione Euro 6. Solo loro: la giunta comunale infatti conferma anche quest'anno lo stop alla circolazione di auto diesel Euro 6, anche omologate Euro 6 D-Temp con Ad Blue.

Ancora una volta, dunque, si tratterà di un blocco più restrittivo rispetto a quello già previsto in Fascia Verde dal lunedì al venerdì, nella quale già oggi in periodo estivo non possono circolare le auto a benzina e diesel Euro 2 e precedenti e le auto diesel Euro 3 (a partire dal 1 novembre 2024 anche le benzina Euro 3) e in periodo invernale anche le auto diesel Euro 4 e i ciclomotori e motoveicoli alimentati a diesel Euro 3.

Le sanzioni per chi non rispetterà il divieto varieranno da un minimo di 163 euro a un massimo di 658 euro, con sospensione della patente dai 15 ai 30 giorni in caso di comportamento recidivo.